Les Canadiennes étaient en action samedi pour leur dernière partie de la phase 1 au Championnat du monde de volleyball à Lodz, en Pologne. La troisième place du groupe C était en jeu lors de cette rencontre. Après un lent début de match, la troupe de Shannon Winzer a remonté la pente pour vaincre l’Allemagne en cinq manches.

Sportcom

« C’était un match très important aujourd’hui, non seulement pour la troisième place dans notre groupe, mais on pense aussi au classement mondial. Chaque victoire sera importante jusqu’aux Jeux olympiques ! » a expliqué Vicky Savard.

Rien n’allait pour le Canada au premier set alors que leurs adversaires les ont dominés 25-12. Les choses se sont améliorées au deuxième engagement, mais les Allemandes ont toutefois réussi à mettre la main sur la manche au fil d’arrivée au compte de 26-24.

« On n’a pas commencé le match comme on aurait voulu. On a ajusté notre plan de match après la deuxième manche. Il fallait qu’on revienne aux bases et nous avons appliqué ça pour le reste du match », a mentionné Vicky Savard, auteure de deux points dans la rencontre.

Accolées au pied du mur, les Canadiennes ont entamé leur remontée au troisième set. Menée par Alexa Gray et Kiera Van Ryk, l’équipe canadienne a remporté les deux manches suivantes 25-23 et 25-18.

Après quelques échanges de points au bris d’égalité, les Canadiennes ont pris leur envol sans regarder derrière et sont venues à bout des Allemandes 15-9 pour concrétiser leur victoire.

« On n’a jamais lâché et on a démontré notre force de caractère. Gagner 3-2 après avoir tiré de l’arrière 2-0, ça démontre tout le travail qu’on a fait ! On sait que pour gagner des matchs, il va toujours falloir qu’on travaille plus fort que l’autre équipe et c’est ce qui s’est produit aujourd’hui. »

« On est vraiment fières de nous ! Tout ce qui nous arrive, ce n’est pas de la chance, on travaille tellement fort et on commence à le démontrer sur la scène internationale, ce n’est que le début de l’aventure. On veut faire tourner bien des têtes dans le futur », a renchéri l’athlète de 29 ans.

Kim Robitaille a également été utilisé dans la rencontre. Elle a participé à quelques échanges en première manche notamment.

Après avoir subi deux défaites en tout début de tournoi, les représentantes de l’unifolié ont bien rebondi avec trois victoires consécutives lors des trois derniers jours. Cette séquence leur a permis d’atteindre la deuxième ronde qui débutera le 4 octobre avec le vent dans le voile.

« On est sur la bonne voie, on veut continuer sur cette lancée au tour suivant. On va se reposer dimanche et on va revenir en force à l’entraînement lundi pour être prêtes pour la deuxième ronde. On continue de toujours viser plus haut », a conclu Savard.