(Toronto) La Fondation olympique canadienne et Canada Alpin ont annoncé un don de 1,3 million de dollars de Timothy Dattels, président du conseil d’administration de Canada Alpin.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué de presse conjoint, les deux organismes ont précisé qu’il s’agissait du plus important don philanthropique personnel pour le ski alpin de compétition dans l’histoire du Canada.

Ils ont ajouté qu’il permettra d’appuyer les athlètes canadiens de ski alpin, de ski para-alpin et de ski cross.

Timothy Dattels est partenaire de la société d’investissement mondiale TPG et un ancien associé directeur de TPG Asia. Avant de rejoindre TPG en 2004, il a été partenaire et directeur général de Goldman, Sachs & Co.

« Je suis fier de soutenir nos athlètes de classe mondiale et d’alléger le fardeau financier pour leur permettre de participer à des compétitions », a déclaré Dattels dans le communiqué.

« La philanthropie est essentielle au succès du ski de compétition au Canada et on ne saurait trop insister sur l’importance des dons. »

Ce don permettra d’offrir le meilleur soutien qui soit aux athlètes de Canada Alpin, en leur permettant notamment de compter sur des entraîneurs, des entraînements, du personnel de soutien et des services de haut niveau qui seront nécessaires pour offrir de bonnes performances dans le cadre de compétitions olympiques et paralympiques et sur la scène mondiale.

« Ce don de Tim Dattels aura un effet profond sur le ski alpin de compétition au Canada et il s’agit d’un appui qui vient confirmer le brillant avenir de ce sport dans notre pays », a affirmé Jacqueline Ryan, chef de la direction de la Fondation olympique canadienne.

« Cette contribution est une grande inspiration et elle permettra à de nombreux athlètes de représenter le Canada sur la scène mondiale et de poursuivre leurs rêves olympiques. »

Canada Alpin a connu trois saisons de restructuration organisationnelle et compte maintenant sur un conseil d’administration composé de chefs d’entreprise et de philanthropes, de nouveaux dirigeants et d’entraîneurs de haut niveau.

L’organisation a élaboré un plan stratégique pour faire du Canada une nation de ski de compétition de premier plan à l’échelle mondiale en plus d’avoir renforcé son engagement envers la création d’un environnement sportif sain, sécuritaire et inclusif.

La saison dernière, les équipes canadiennes de ski alpin, de ski para-alpin et de ski cross ont obtenu leurs meilleurs résultats en plus d’une décennie et elles tenteront de poursuivre sur cette lancée en vue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2026 à Milan Cortina.

« Nos athlètes ont besoin d’un soutien constant et de haut niveau tout au long de leur parcours s’ils veulent rivaliser avec les meilleurs au monde, y compris aux Jeux olympiques et paralympiques », explique Thérèse Brisson, présidente et chef de la direction de Canada Alpin. Nous sommes très reconnaissants et apprécions profondément le leadership de Tim et ce don sans précédent. Cette nouvelle change complètement la donne pour les athlètes, les équipes et les entraîneurs de Canada Alpin, et je sais que Tim espère que cela inspirera plus de Canadiens et de Canadiennes à se joindre à #CANskiteam afin d’appuyer ensemble nos athlètes en quête de podiums sur une scène mondiale. »