(Chennai) Les Canadiennes Eugenie Bouchard et Rebecca Marino ont atteint les quarts de finale à l’Omnium de tennis de Chennai, en Inde, mercredi.

La Presse Canadienne

Bouchard, 902e raquette mondiale en simple, a disposé de la favorite locale Karman Thandi 6-2, 7-6 (2) au bout de deux heures et 13 minutes de jeu sur le ciment.

Marino, qui est la septième tête de série de ce tournoi de la série WTA 250, a quant à elle évincé la Polonaise Katarzyna Kawa 7-5, 6-3 en une heure et 36 minutes.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rebecca Marino

La Québécoise a réussi deux as et profité des nombreuses erreurs de son adversaire — Thandi a notamment commis quatre doubles fautes — pour filer vers la victoire. De plus, Bouchard a converti trois de ses cinq balles de bris, et elle n’a cédé son service qu’une seule fois contre l’Indienne.

La joueuse de Westmount âgée de 28 ans affrontera en quarts de finale la gagnante du match entre l’Argentine Nadia Podoroska et la quatrième tête de série, l’Allemande Tatjana Maria.

Bouchard joue également en double, en compagnie de la Belge Yanina Wickmayer.

De son côté, Marino croisera le fer au prochain tour avec la gagnante du match entre la troisième tête de série, la Polonaise Magda Linette, et Oksana Selekhmeteva.

Par ailleurs, l’Ontarienne Carol Zhao aura rendez-vous avec la deuxième tête de série du tournoi, Varvara Gracheva, jeudi.

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski participe également à ce tournoi en double avec la Brésilienne Luisa Stefani.