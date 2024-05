Paris 2024 Quelques athlètes québécois déjà qualifiés

Dans moins de 90 jours, athlètes, entraîneurs et journalistes feront leurs valises et s’envoleront vers la Ville Lumière pour les Jeux olympiques. Si on ignore encore le nombre d’athlètes qui représenteront le Québec, quelques-uns ont déjà confirmé leur place, officiellement ou officieusement. En voici sept.