Triple médaillée aux Championnats du monde depuis le début de sa carrière, Linda Morais n’a jamais participé aux Jeux olympiques. Le temps de verbe de cette phrase devra maintenant être écrit au futur, car l’athlète de 30 ans a enfin obtenu son premier billet olympique.

Mathieu Laberge Sportcom

Samedi, au tournoi de qualification olympique de la dernière chance présenté à Istanbul, la Montréalaise d’adoption a vaincu la Roumaine Alexandra Nicoleta Anghel dans son match de barrage qui déterminerait laquelle des deux irait aux Jeux olympiques de Paris. Morais a eu le meilleur 4-3 dans ce duel qui opposait les deux médaillées de bronze.

« C’était sa dernière chance pour elle d’aller aux Jeux. Et je suis tellement fier qu’elle réussisse enfin ! » a souligné son entraîneur David Zilberman sur un ton qui allait de pair avec son propos.

« Linda a été en contrôle et il n’y a pas eu de danger pour elle à la fin. Elle était solide, elle savait ce qu’elle faisait et j’avais pleinement confiance en ses capacités de l’emporter. Elle a su se développer différentes sortes de confiance. C’est une forte compétitrice. »

Dans son premier combat du jour, la lutteuse de 30 ans avait d’abord eu raison de la Bulgare Mimi Hristova 14-4.

Vendredi, l’athlète originaire de l’Ontario avait défait Danute Domikaityte, de la Lituanie, à son premier combat du tournoi, puis Nabira Esenbaeva, de l’Ouzbékistan. Elle a ensuite subi un revers aux mains de la Chinoise Zhou Feng dans les quarts de finale avant de rebondir avec une victoire de 10-0 au repêchage contre Sud-Coréenne Ohyoung Ha.

Feng et l’Indienne Nisha Nisha se sont elles aussi qualifiées.

Morais a un palmarès international étoffé. Elle avait été sacrée championne du monde des moins de 59 kg en 2019, en plus d’avoir été médaillée de bronze des moins de 68 kg en 2022 et des moins de 60 kg en 2016. Elle a aussi été médaillée d’argent chez les moins de 68 kg aux Jeux du Commonwealth de 2022.

Seule une participation aux Jeux olympiques manquait à sa liste.

Dans un texte publié par Sportcom il y a trois ans jour pour jour, la lutteuse revenait sur son échec de n’avoir pu se qualifier pour les Jeux de Tokyo.

« Il y a eu plusieurs éléments dans la dernière année qui ont été difficiles à digérer, mais à la fin, ça nous rend plus forts et ça nous permet de rebondir en faisant preuve de résilience, expliquait-elle. Je vais devoir faire mon deuil (des Jeux de Tokyo), mais je peux quand même beaucoup apprendre de ma performance et de ma compétition. À chaque fois qu’on perd, on apprend quelque chose. »

Pas de doute, ses apprentissages des trois dernières années lui auront permis d’être enfin présente au grand rendez-vous.

Lewis et Yeats éliminés

Le Montréalais Stone Lewis a vu son parcours prendre fin en ronde des qualifications du tableau masculin de lutte libre des moins de 74 kg à la suite de sa défaite de 12-0 contre l’Ukrainien Vadym Tsurkan.

John Yeats, également de Montréal, a subi le même sort en lutte gréco-romaine des moins de 77 kg après avoir perdu 10-1 contre le Lituanien Paulius Galkinas en ronde des 16.

Rappelons que Alex Moore avait déjà assuré sa place à Paris dans le tableau de lutte libre des moins de 86 kg en mars dernier aux qualifications olympiques panaméricaines disputées à Acapulco, au Mexique.