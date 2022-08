La division Est de la NFC en cinq questions

Un groupe sans poids lourd

Bon an, mal an, il est toujours difficile de prédire de quelle façon les choses se dérouleront dans l’Est de la Nationale. C’est notamment parce que les Cowboys de Dallas sont toujours imprévisibles. À Philadelphie, toute la pression est sur Jalen Hurts, tandis que les Commanders de Washington, eux, espèrent que leur défense jouera à la hauteur de leur potentiel. Chez les Giants de New York, l’heure de la dernière chance a sonné pour quelques joueurs clés. Voici le sixième de notre série de huit textes en vue de la nouvelle saison de la NFL.