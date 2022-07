Hockey Canada

Une autre affaire d’agression sexuelle fait surface

Un scandale n’attend pas l’autre à Hockey Canada. En plus du viol collectif qui serait survenu dans un évènement chapeauté par la fédération en 2018, on apprend aujourd’hui qu’une agression sexuelle de groupe se serait aussi produite en 2003 et impliquerait des membres de l’équipe nationale junior 2002-2003.