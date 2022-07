Un nouveau format de compétition était au programme au Grand Prix de parajudo de Sao Paulo, au Brésil alors les athlètes malvoyants et les athlètes non voyants étaient divisés en deux catégories.

Sportcom

La Québécoise Priscilla Gagné (Montréal, Qc) a été l’une des vedettes de cette journée historique en remportant la médaille d’or chez les moins de 57 kg.

La compétition s’est déroulée sous la forme d’un tournoi à la ronde où Gagné a été parfaite en trois affrontements, l’emportant par ippon à chaque occasion.

« C’est spécial de participer à un tournoi où il n’y a pas de demi-finales ou une finale. Les enjeux semblent différents à chaque combat. Le fait qu’on soit toutes complètement non-voyantes change beaucoup de choses. C’est une première et je sens que ça amène beaucoup de positif », a mentionné Priscilla Gagné.

Elle a d’abord défait la Brésilienne Larissa Silva en début de journée, avant de défaire Benilce Lourenco. La Montréalaise a remporté son troisième combat face à Paula Gomez Martinez de l’Argentine.

« Tout s’est bien passé, je suis demeurée calme toute la journée. Je ne sentais pas de pression et j’ai voulu bien étudier mes rivales. J’ai eu un peu peur en début de journée parce que j’ai pesé 53 kg à la balance ce matin, donc j’étais l’une des plus petites. J’ai écouté les conseils de mon entraîneur Andrzej Sadej et tout s’est bien passé », a ajouté Gagné.

Dans la même catégorie, Christina Mowatt (Burnaby, C. -B.) n’a pas eu autant de succès que sa compatriote, elle qui a subi trois revers contre les mêmes adversaires que Gagné.

Michelle Jorgensen (Kelowna, C. -B.) sera la seule canadienne en action dimanche dans la catégorie des plus de 63 kg.

« Je suis heureuse de voir de nouvelles judokas de partout dans le monde, je suis contente pour Christina qui a travaillé très fort. On va encourager Michelle demain, on est une belle famille ici ! » a conclu Gagné.

Une cinquième place pour Joel DeMaere

Joel DeMaere (Montréal, Qc) a obtenu le meilleur résultat canadien de la journée en terminant au cinquième rang de l’Open européen de Cluj-Napoca, en Roumanie, dans la catégorie des moins de 60 kg.

La journée du Québécois a débuté de belle façon avec une victoire contre l’Allemand Alessio Murrone au premier tour. La tâche s’annonçait toutefois ardue lors de son affrontement suivant alors qu’il devait faire face à Nazir Talibov de l’Azerbaïdjan. Talibov a finalement eu le dessus sur DeMaere et a poursuivi sa route jusqu’à la médaille d’or.

« Joel a été excellent à son premier combat, mais son adversaire de l’Azerbaïdjan a été très solide contre lui par la suite. Il a contrôlé le combat du début à la fin malgré les efforts de Joel de revenir de l’arrière. Il sentait les coups venir, mais il n’était pas en mesure de le bloquer », a mentionné l’entraîneur Janusz Pawlowski.

Le judoka de 20 ans a toutefois pu se reprendre au repêchage où il a battu d’entrée de jeu le Roumain Alexandru Matei pour se qualifier pour un combat pour une médaille de bronze. Le Taïwanais Chong-You Lin a toutefois eu le dessus sur DeMaere qui conclut la journée avec une cinquième place.

« Le dernier combat a été expéditif puisque son adversaire y est aller le tout pour le tout. Je pense que Joel aurait pu offrir une meilleure opposition. Il a été très bon lors de ses deux victoires, mais il reste quand même du travail à faire », a ajouté Pawlowski.

Chez les moins de 66 kg, Hakim Chala (Montréal, Qc) a cumulé une fiche d’une victoire et une défaite. Il a battu au premier tour Miad Nosrati qui combat avec l’équipe des réfugiés de la Fédération internationale de judo. Chala a ensuite vu sa journée de travail prendre fin face à Elchin Huseynov de l’Azerbaïdjan.

« Hakim a commencé la journée en force à son premier combat, mais il semble s’être fait surprendre contre le judoka de l’Azerbaïdjan. Nos athlètes vont prendre de l’expérience avec les compétitions à venir. Il y a du positif qui ressort de cette journée, mais également plusieurs aspects à retravailler », a remarqué l’entraîneur.

Justin Lemire (Rawdon, Qc) n’a quant à lui pas été en mesure de goûter à la victoire en Roumanie alors qu’il a été défait dès son premier combat contre l’Allemand Alexander Bernd Gabler dans la catégorie des moins de 73 kg.

Tout comme Lemire, Isabelle Harris de Montréal (-63 kg) a subi la défaite dès son affrontement de premier tour devant l’Allemande Malin Fischer et n’a pas obtenu de classement. Une blessure au cou semble avoir affecté la Québécoise lors de son combat.

L’Open européen de Cluj-Napoca se poursuivra dimanche alors que Keagan Young (-90 kg), Alexandre Arencibia (-90 kg), Ian Ryder (-100 kg), Coralie Godbout (-78 kg) et Adriana Portuondo-Isasi (+78 kg) seront les Canadiens en action.