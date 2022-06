Journée de médailles de bronze pour les trampolinistes québécois à la Coupe du monde de Coïmbre, au Portugal.

info@sportcom.qc.ca Sportcom

Journée de médailles de bronze pour les trampolinistes québécois à la Coupe du monde de Coïmbre, au Portugal. Dimanche, Sophiane Méthot a pris le troisième rang de l’épreuve individuelle féminine, alors que Jérémy Chartier et Rémi Aubin en ont fait de même à la compétition masculine en synchro.

Méthot, de La Prairie, a obtenu une note de 53 990 en finale du concours qui a été remporté par la Japonaise Chisato Doihata (56 210). La Néo-Zélandaise Madaline Davidson (54 260) est montée sur la deuxième marche du podium. La Britanno-Colombienne Samantha Smith (52 660) était aussi finaliste et s’est classée au cinquième rang.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE GYMNASTIQUE QUÉBEC Rémi Aubin

La veille, Sarah Millette, de Longueuil, avait conclu les qualifications en neuvième place.

En synchro masculin, Chartier et Aubin ont reçu un pointage de 48 730. Les Néo-Zélandais Dylan Schmidt et Reegan Laidlaw (51 180) ont pris le premier rang devant les Japonais Ryusei Nishioka et Yamato Ishikawa (50 060).

Chartier (58 350) a raté de peu une autre médaille de bronze par 0,490 point à la compétition individuelle. Le trampoliniste de Montréal s’est classé quatrième de l’épreuve remportée par Ryusei Nishioka (60 400) qui a conclu sa journée de deux médailles.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Jérémy Chartier

Aubin était des qualifications de samedi où il avait fini au 14e rang.

Le circuit de la Coupe du monde se déplacera en Suisse, à Arosa, où l’action reprendra à compter de vendredi prochain.