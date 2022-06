La kayakiste Florence Maheu avait bien hâte d’amorcer la saison des Coupes du monde en eau vive qui prenait son envol vendredi, à Prague, en République tchèque. La Québécoise était toutefois loin de se douter que sa première sortie de la campagne serait gâchée par la maladie.

Sportcom

Après avoir passé la dernière semaine à se préparer en vue des qualifications, l’athlète de Salaberry-de-Valleyfield était fin prête à affronter les eaux de la rivière Vltava. Des symptômes s’apparentant à ceux d’un rhume sont toutefois venus compliquer les choses à moins de 24 heures du début des courses.

Malgré son état de santé, Florence Maheu a tenu à s’élancer pour les deux manches de la séance de qualification, ce qu’elle a été en mesure de faire à la suite d’un test antigénique négatif à la COVID-19. Le mal était cependant déjà fait et elle n’a pu faire mieux qu’une 51e place à son premier passage, avant de prendre le 22e rang dans la seconde manche.

« J’ai fait ce que j’ai pu aujourd’hui (vendredi), car j’ai été malade toute la nuit et j’ai fait beaucoup de fièvre. C’est certain que je suis déçue de ma performance, mais dans les circonstances, j’ai vraiment tout donné ce que j’avais. C’est dommage, parce que je m’étais bien préparée pour la course et tout s’est vraiment déclenché jeudi soir », a commenté celle qui a terminé à un peu plus de 20 secondes d’une place au tour suivant.

Les 20 meilleures concurrentes de la première manche, de même que le top-10 de la deuxième descente ont obtenu leur billet pour les demi-finales prévues samedi.

Florence Maheu profitera donc des prochains jours pour se refaire une santé et se préparer pour la prochaine Coupe du monde qui sera disputée à Cracovie, en Pologne, à compter de vendredi prochain.