(Montréal) Après des moments de doutes et d’incertitudes avant les Jeux paralympiques de Tokyo, Sabrina Duchesne a voulu prendre du repos dans la dernière année afin de prendre soin de sa santé physique et mentale. Force est d’admettre que la stratégie a porté fruit puisque la para-athlète de 21 ans fonce maintenant vers les Championnats du monde de paranatation avec un plaisir renouvelé pour sa discipline.

À Madère, au Portugal, Duchesne prendra part aux épreuves de 100 m et de 400 m libre dans la catégorie S7, deux épreuves auxquelles elle a participé à Tokyo l’été dernier, battant au passage ses records personnels.

« C’est ma première compétition internationale depuis Tokyo. J’ai pris un bon congé après les Jeux avant de faire un retour progressif à l’entraînement. Mes objectifs sont simples : je veux abaisser les marques que j’avais réalisées aux essais pour les Championnats du monde. On va voir si la dernière année l’entraînement a été efficace », a expliqué Duchesne, en entrevue avec Sportcom.

« Mes résultats à Tokyo ont été excellents parce que la préparation l’avait été elle aussi. On a eu une année supplémentaire d’entraînement avant les Jeux. J’avais l’impression que je ne faisais que m’entraîner et ma forme était vraiment incroyable. Ce sera difficile de faire mieux que mes temps de Tokyo », a-t-elle ajouté.

Aux Jeux paralympiques de Tokyo, Duchesne avait également remporté une médaille de bronze au relais 4 x 100 m libre avec ses coéquipières Aurélie Rivard, Morgan Bird et Katarina Roxon. Au Portugal, Duchesne pourra concentrer toutes ses énergies sur les courses individuelles, puisqu’elle ne participera à aucune course de relais, en raison des nouvelles règles mises en place pour les mondiaux.

« Le relais à Tokyo a été une surprise pour moi. Je ne devais même pas y participer et j’ai fini par remporter une médaille. Aux mondiaux, tous les relais seront mixtes (femmes et hommes) et avec les nombreux changements qu’il y a eu au sein de l’équipe canadienne, on a décidé que je devais seulement participer aux courses individuelles. »

Une jeune grande sœur

Sabrina Duchesne n’a que 21 ans, mais elle a déjà une feuille de route bien remplie comme en témoignent ses deux participations aux Jeux paralympiques (2016 et 2021), sa médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains de Toronto en 2015 et sa participation à deux finales aux Championnats du monde de Londres, en 2019.

Avec ce bagage d’expérience, Duchesne tente d’être la meilleure alliée possible pour les autres jeunes membres de l’équipe canadienne qui, pour plusieurs, vivront une première compétition internationale d’envergure à Madère.

« C’est spécial d’être considérée comme une vétérane dans l’équipe parce qu’il n’y a vraiment pas si longtemps, j’étais encore le petit bébé. J’essaie d’être présente pour les nouveaux comme les plus vieux ont été là pour moi il y a quelques années. Je réponds à toutes les questions et je veux les mettre en confiance », remarque Duchesne.

Pas moins de 31 athlètes, dont 14 Québécois, représenteront l’unifolié aux Championnats du monde au Portugal du 12 au 18 juin. Duchesne se plait énormément de voir autant de ses coéquipiers avoir la chance de vivre cette compétition.

« Je suis extrêmement heureuse qu’on soit si nombreux et je ne pense pas avoir déjà vu une aussi grosse délégation dans ma carrière. C’est difficile de parler à tout le monde, mais on n’hésite jamais à s’encourager. Les athlètes ont sensiblement le même âge que moi, donc les amitiés se créent facilement. »

L’importance du Rouge & Or

Duchesne a fait son entrée à l’Université Laval à l’automne 2021. Même si elle s’entraînait déjà avec le Rouge & Or depuis de nombreuses années, son entrée au baccalauréat en travail social lui a permis de participer aux compétitions universitaires. Cette occasion représente un renouveau dans sa carrière de nageuse selon celle qui étudiera désormais en criminologie à compter de l’automne prochain.

« Je suis entrée dans l’équipe universitaire à l’automne et ça m’a énormément aidé, d’autant plus que ma sœur a fait ses débuts elle aussi en même temps que moi. Ma motivation a été au maximum toute l’année. Je sens que le Rouge & Or est une véritable famille, les entraînements sont vraiment plaisants », se réjouit-elle.

À son retour de Tokyo, Duchesne avait été honorée par la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures où une petite cérémonie a été organisée en son honneur.

« C’était tellement le fun, c’était une belle cérémonie et j’étais vraiment honorée. J’ai toujours habité à Saint-Augustin et c’était la plus belle façon d’effectuer mon retour au pays. J’ai aussi ma photo à côté de la piscine aussi au Complexe sportif, ça me fait vraiment rire ! », a-t-elle conclu fièrement.