Le 30e Marathon de Montréal aura bel et bien lieu, après deux ans de report en raison de la pandémie de COVID-19. L’évènement sportif se tiendra officiellement du 23 au 25 septembre prochain.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

L’une des ambassadrices du marathon, l’animatrice et autrice Alexandra Diaz, a insisté sur le caractère inclusif et familial de l’évènement de course à pied, ouvert aux sportifs de tous les niveaux.

« Tous les athlètes, pour moi, sont des modèles d’inspiration. Mais là, les gens qui vont nous suivre, par exemple sur les réseaux sociaux, vont se dire : ‟Si Alex Diaz est capable, moi aussi, je suis capable” », a-t-elle affirmé en entrevue avec La Presse.

Celle qui admet de son propre chef ne pas être une sportive de haut niveau participera à l’épreuve du demi-marathon. Son co-ambassadeur, le spécialiste du 1500 m Charles Philibert-Thiboutot, sera aussi de la partie lors de l’épreuve du demi-marathon en tant que « lièvre de course ».

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Dr François de Champlain, directeur médical du Marathon, l’ambassadrice Alexandra Diaz et le président-directeur général Sébastien Arsenault

Pour la première fois, le départ des courses du marathon et du demi-marathon sera donné à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau. Le fil d’arrivée de toutes les courses sera situé à l’Esplanade du Parc olympique.

Les participants du Marathon de Montréal traverseront cinq arrondissements de la ville, soit Ahuntsic-Cartierville, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Marathon carboneutre et inclusif

En conférence de presse mardi après-midi, le président-directeur général de l’évènement, Sébastien Arsenault, a mentionné la nouvelle certification « carboneutre » du marathon par l’organisme Planetair. Au cours de son allocution, il a assuré que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du marathon seraient compensées et invite les participants à faire de même.

Il a aussi confirmé à La Presse que les bouteilles d’eau en plastique, source d’une importante quantité de déchets lors des évènements sportifs, seront bannies lors des épreuves de course. « Avec la Ville de Montréal, on a décidé d’emblée d’explorer d’autres pistes. La piste des bornes-fontaines est celle qui a été choisie », a-t-il indiqué.

L’eau des bornes-fontaines sera distribuée dans des gobelets recyclables, qui seront par la suite récupérés par une armée d’environ 1000 bénévoles.

Les épreuves comporteront un volet inclusif de sport adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Le Dr François de Champlain, urgentologue et directeur médical du Marathon, a ajouté qu’une équipe médicale de plus de 200 intervenants, dont 80 professionnels de la santé, sera présente afin d’assurer la sécurité des participants.

Le marathon en chiffres PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Départ du Marathon de Montréal, le 22 septembre 2019 1979 : fondation du Marathon de Montréal par Serge Arsenault

42,2 km et 21,1 km : distance d’un marathon et d’un demi-marathon

12 000 : nombre de coureurs au dernier Marathon de Montréal, en 2019