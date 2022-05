Seule Canadienne inscrite à l’épreuve des Séries mondiales de triathlon de Yokohama, au Japon, Emy Legault s’est classée 21e, samedi. Il s’agit du meilleur résultat de sa carrière dans de ce circuit.

mathieu laberge Sportcom

« Je suis quand même contente, même si je visais un peu mieux. C’est ma natation qui ne m’a pas permis de faire mieux. J’ai manqué le peloton de chasse [en vélo], alors ça m’a mis dans une position difficile », a soutenu Legault, qui a bouclé le parcours de distance olympique (1,5 kilomètre de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied en un temps de 1 heure 57 minutes 42 secondes.

La Britannique Georgia Taylor-Brown (1 h 51 min 44 s) a été la plus rapide devant la Française Léonie Periault et la championne olympique en titre Flora Duffy, des Bermudes.

La Québécoise a perdu contact avec les premières nageuses au début du dernier tour et une fois sortie de l’eau, elle a raté le bon train par une dizaine de secondes. L’athlète de L’Île-Perrot s’est donc retrouvée dans le troisième groupe.

La pluie tombée avant la course a rendu la chaussée glissante et l’athlète de 26 ans a préféré jouer de prudence dans les sections techniques du parcours de vélo pour éviter de chuter. Après la deuxième transition, elle a amorcé son 10 kilomètres de course à pied en mode rattrapage.

« Je suis revenue sur quatre ou cinq filles. C’était motivant de les rattraper, mais si j’avais été dans le peloton d’en avant, j’aurais été avec des filles rapides et j’aurai pu finir plus haut au classement. Mais bon, j’y vais une étape à la fois et je suis quand même satisfaite de la course. J’en veux encore plus ! »

Seul Québécois inscrit à l’épreuve masculine, Charles Paquet a été contraint à l’abandon à la portion de course à pied. Martin Sobey, 22e, a été le seul représentant du pays à rallier le fil d’arrivée de la course où l’Olympien Tyler Mislawchuk a également abandonné.

Selon Legault, Paquet a été victime de crampes à la fin du parcours de vélo. « En transition, il a eu de la difficulté à mettre ses souliers et ensuite, ça n’a juste pas passé. »

Legault sera de retour au Québec afin de se préparer en vue de la Coupe du monde d’Huatulco, au Mexique, à la mi-juin.