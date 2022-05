Geneviève Lalonde

La « fusée acadienne » s’offre une pause

Onzième du 3000 m steeple par une très chaude soirée d’été aux Jeux de Tokyo, Geneviève Lalonde suait et rayonnait dans un couloir sombre du Stade olympique. Elle avait amélioré son record canadien et obtenu le meilleur résultat de sa carrière dans cette finale relevée. Tout ça après un hiver pourri par une blessure à une hanche et une année et demie après une séparation traumatisante avec son entraîneur déchu.