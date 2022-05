La 39e édition du Défi sportif AlterGo s’est conclue en début de semaine. Encore une fois, il est question d’un vif succès. Maintenant, la table est mise pour la 40e édition.

Nicholas Richard La Presse

Jean-Marie Lapointe, porte-parole du Défi depuis plus d’une vingtaine d’années, était heureux de retrouver les athlètes et les organisateurs en personne, après deux ans d’absence.

Le comédien et animateur a été présent plus souvent qu’à son tour au cours de la semaine à diverses épreuves et il a été ravi de renouer avec la magie offerte par le Défi.

« J’ai trouvé que ça a passé à la vitesse de l’éclair tous les jours », a-t-il lancé. Il a vu dans les yeux des jeunes athlètes que l’attente était enfin comblée et qu’ils étaient émerveillés par la splendeur de l’évènement. Ce sont plus de 4000 athlètes qui se sont réunis à Montréal et à Longueuil. Habituellement, ils sont 8000, mais pandémie oblige, les évènements internationaux devraient revenir l’an prochain.

Même après deux éditions en format hybride ou virtuelle, Jean-Marie Lapointe n’a vu aucune différence avec les éditions antérieures sur le plan structurel : « Les bénévoles qui sont là depuis plusieurs années étaient contents eux aussi de revenir et de revoir les athlètes. Honnêtement, je n’ai pas senti qu’on était rouillé sur le plan organisationnel. »

Photo Alain Roberge, LA PRESSE Jean-Marie Lapointe

Cette édition a prouvé lui à confirmer à quel point l’univers des personnes handicapées était riche de belles histoires et de résilience : « Il ne faut jamais oublier que ce sont des athlètes, purs et simples. Oui, malheureusement, on doit préciser que ce sont des athlètes handicapés, parce que c’est le défi sportif qui met en lumière des athlètes avec limitations, mais avant toute chose ce sont des athlètes. »

Plein feu sur la 40e édition

L’édition 2022 vient à peine de se terminer que Jean-Marie Lapointe parle déjà de la 40e édition du Défi avec fébrilité. « Ça va être gros, on veut frapper fort », a-t-il précisé.

Les organisateurs préparent déjà des surprises et des évènements spéciaux.

Le défi peut maintenant compter sur de nouveaux partenaires et de nouveaux bénévoles qui se sont joints à l’organisation. « On va vouloir en mettre plein la vue pour le 40e à nos athlètes. »

Jean-Marie Lapointe est d’ailleurs impatient de voir les athlètes arriver sous la traditionnelle haie d’honneur le protocole habituel, si le monde peut renouer avec la normalité.

Dans la continuité

Même si le Défi AlterGo a pris fin, l’animateur ne délaisse pas pour autant la cause des athlètes avec limitations.

Dès le 6 juin, il pilotera la série documentaire Victorieux à deux, sur la chaîne Moi & Cie. Déclinée en six épisodes, la série mettra en lumière le parcours, mais surtout l’entourage des athlètes handicapées de haute performance.

« On met en valeur des athlètes qui ont des limitations, mais qui ont performé et qui performent grâce à des personnes qui sont dans leur entourage, comme des proches, des bénévoles, des conjoints, des parents, sans qui le jeune ne pourrait jamais avoir accès à un haut niveau de performance. »

Comme le Défi, cette série souhaite montrer que le dépassement est la base de tout. Pour certains de ces athlètes, le rêve ultime est de participer aux Jeux olympiques. Dorénavant, grâce au Défi sportif AlterGo, notamment, il est possible d’y croire.