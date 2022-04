Il existe encore trop peu d’évènements qui mettent en lumière les athlètes handicapés. Pourtant, le Défi sportif AlterGo est un triomphe chaque année. La 39e édition du Défi est une occasion de renouer avec un semblant de normalité, mais surtout une chance pour plus de 4000 jeunes de rêver mieux.

Nicholas Richard La Presse

Depuis deux ans, les athlètes compétitionnent de manière virtuelle ou hybride. Lundi, c’était le grand retour en présentiel, au Complexe sportif Claude-Robillard.

Fanfare, mascottes et personnages de cirque attendaient les jeunes lundi matin au centre de la piste d’athlétisme. L’idée de faire du bruit pour ces athlètes qui sont trop peu entendus.

Des étudiants de partout, venus avec le désir profond de s’amuser et de se dépasser. Des bénévoles de cœur et des accompagnateurs dévoués ont contribué au lancement de cette autre édition, portés par le souci d’être en communion pour la grande messe du parasport québécois.

Plusieurs invités avaient été conviés pour le lancement. Jean-Marie Lapointe, comédien et animateur, s’implique dans le Défi sportif depuis plus de 20 ans. C’est au son des tambours et des trompettes qu’il s’est présenté sur la grande scène pour entamer les célébrations : « Après deux ans, il fallait bien commencer fort ! »

« Ce n’est jamais pareil », a précisé Lapointe après la cérémonie.

« En arrivant, lorsqu’on voit enfin toute l’installation, les pancartes, les couleurs, les bénévoles, les gens dans les gradins… Ça fait tellement de bien. Pour moi, c’est la plus belle semaine de l’année. »

Ce qui rend le plus fier Jean-Marie Lapointe, c’est de constater le sentiment profond qu’ont les jeunes d’être traités comme des êtres humains entiers. « Pendant une semaine, on les applaudit, on leur remet des médailles, on les pointe du doigt, parce qu’ils font des choses extraordinaires. Maintenant, il faudrait les traiter comme ça pendant les 51 autres semaines de l’année », a-t-il ajouté.

Au défi AlterGo, la différence est applaudie. Elle n’est pas une excuse ou un état, elle est une célébration.

À son avis, pour faire progresser et connaître le sport paralympique, notamment, il faudra plus de visibilité. Plus de reconnaissance, plus d’intérêt. Le Défi sportif offre une solution depuis 39 ans. Les médaillés paralympiques sont devenus des modèles pour tous les athlètes de la société. Selon lui, la cause fait du progrès, mais la clé se trouve quelque part entre la visibilité et les fonds qui sont impliqués. « C’est mieux de faire une petite différence que de rester dans l’indifférence. »

Visite ministérielle

La ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine Isabelle Charest a aussi fait acte de présence. L’olympienne s’est adressée aux jeunes réunis et a livré une puissante allocution sur « la démonstration de résilience que vous nous montrez. » Elle s’est dite « fière et émue » de voir tous ces jeunes réunis.

Une fois le Défi lancé, elle a réitéré l’importance qu’elle accordait à l’évènement. « J’ai toujours du plaisir à venir ici. C’est une fête pour l’inclusion, pour aller au-delà des limitations. C’est une fête de résilience, de bienveillance et d’activités physiques. »

En cette Semaine de l’action bénévole, Mme Charest a souligné à quel point il était merveilleux de constater à quel point les bénévoles étaient impliqués. « Plus on fait de bénévolat, plus on veut en faire, parce qu’on réalise à quel point ça nous fait du bien. » Elle a voulu mettre en lumière l’effort de ces hommes et ces femmes qui offrent temps et énergie à ces jeunes méritants.

« Ça fait partie de mes priorités », a expliqué la ministre au sujet de l’inclusion et de l’accessibilité dans le sport. Sensibilisée à la réalité souvent difficile des athlètes handicapés depuis de nombreuses années, Mme Charest espère pouvoir aider davantage ces athlètes à s’épanouir.

« Il faut venir voir, il faut vivre et ressentir l’atmosphère. La satisfaction que ces athlètes ont après une performance […] on ne se tanne pas. »

La nouvelle génération

Maxime Gagnon est le président-directeur général du Défi et impliqué depuis plus de 20 ans. Après deux ans d’adaptation, de revoir ces milliers de jeunes athlètes porteurs d’espoir pour l’avenir est un véritable cadeau.

« Après 27 ans, il n’y a pas de routine. Dans le monde des personnes handicapées, tout est à faire. On veut repousser les niveaux de compétitions, élever les standards, on veut accueillir plus de compétitions internationales, parce qu’on est capable de le faire », a-t-il lancé.

De son propre aveu, cet évènement est un « trésor caché ». Il insiste non seulement sur les athlètes, mais aussi sur le regard des entraîneurs et des parents, qui voient leurs jeunes briller. Enfin ou à nouveau. Il n’y a rien comme le dépassement pour illuminer une célébration.

Le premier ministre du Québec François Legault et la ministre des Sports du Canada Pascale St-Onge ont aussi offert un court discours de manière virtuelle.

Pour M. Legault, le Défi est un « évènement incontournable » qui est utile pour « faire avancer l’accessibilité et la promotion » du parasport.

Pour Mme St-Onge, il s’agit d’un « rendez-vous où sont réunis les plus belles qualités du monde sportif. »

Le Défi sportif AlterGo se poursuivra jusqu’au 1er mai à Montréal et à Longueuil, mais le rêve d’accessibilité et de reconnaissance, lui, est perpétuel.