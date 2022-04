Hugo Houle (Israel – Premier Tech) a joué son rôle d’équipier à la Flèche brabançonne, une course belge cotée 1. Pro disputée mercredi, sur un parcours de 205 kilomètres entre Louvain et Overijse. Le cycliste de Sainte-Perpétue a été le 16e (+1 minute 45 secondes) de l’épreuve où il a mis la table pour son coéquipier Daryl Impey (13e).

Sportcom

Le jeune américain de 19 ans, Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), s’est imposé en solo avec une avance de 37 secondes sur Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) pour qui il s’agit d’une autre place d’honneur derrière un représentant d’INEOS Grenadiers.

En effet, car le Français avait également fini au deuxième rang à l’Amstel Gold Race, dimanche, où la victoire entre Michal Kwiatkowski et lui a été départagée à la photo d’arrivée.

J’avais déjà bien travaillé avant pour essayer de réduire l’écart derrière les dix premiers, mais finalement, ça n’a pas trop servi. Les jambes étaient bonnes, j’ai bien géré et j’étais content. C’est clair que pour l’équipe, il aurait fallu avoir quelqu’un devant, mais je suis content des sensations que j’avais. Hugo Houle

Le Québécois accrochera de nouveau un dossard à la Flèche wallonne dans une semaine, ce qui signifie qu’il ne sera pas au départ de Paris-Roubaix dimanche. Une situation qui est loin de lui déplaire.

« Ne pas faire Paris-Roubaix, c’est exactement ce que je voulais et je suis très content. Je n’affectionne pas particulièrement cette course qui est très difficile. Je pense que je peux être plus performant à la Flèche wallonne et à Liège-Bastogne-Liège pour moi et pour l’équipe que ce que je peux apporter sur Paris-Roubaix, surtout que notre équipe de Classiques est quand même bien amochée. Ayant fait le Tour du Pays basque, je préférais me concentrer sur les Ardennaises. »

Aucune Québécoise n’était au départ de l’épreuve féminine de La Flèche brabançonne, qui a été remportée en solo par la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx).

Tour de Turquie (2. Pro)

Plus tôt en journée, à la quatrième étape du Tour de Turquie, Nickolas Zukowsky (Human Powered Health) a fini au 117e rang. Le cycliste de Sainte-Lucie-des-Laurentides a rallié l’arrivée dans un groupe d’une soixantaine de coureurs qui a fini à près de 16 minutes du gagnant, l’Argentin Eduardo Sepulveda (Drone Hopper — Androni Giocattoli).

Grâce à sa victoire sur le parcours de 146 kilomètres entre Izmir et l’arrivée au sommet à Manisa, Sepulveda s’empare du maillot de meneur avec une avance de 14 secondes sur le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Israel – Premier Tech). Zukowsky est 81e, à 15 minutes 53 secondes.

Le tour prendra fin dimanche à İstanbul.