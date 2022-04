Lecteurs de La Presse

« Pour moi, c’est l’évidence : le racisme n’a pas sa place dans le sport. Quand je vois ce qu’a subi un jeune de 14 ans d’Aylmer sur la glace et hors de celle-ci, ça me révolte. Ne restons pas silencieux. »

Jean-François Leclerc

« Tous ces athlètes corrompus et tricheurs qui ont brisé le cœur de leurs fidèles admirateurs : Ben Johnson, Lance Armstrong, Barry Bonds, Mark McGuire, Sammy Sosa, Éric Gagné, Roger Clemens, Geneviève Jeanson et bien d’autres. Le dopage dans le sport est un fléau, malheureusement pas encore contrôlé suffisamment. »

Claude Saulnier

Et on a reçu une cargaison de courriels d’appui au choix de Richard Labbé sur les fausses blessures au soccer. Certains ont aussi élargi leur propos à l’arbitrage du soccer en général. En voici quelques-uns.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Été 2006, à la grande finale de la Coupe du monde.

« Je partage l’avis de Richard Labbé. Toutes ces mimiques de blessures graves au soccer sont dégradantes et dégueulasses à regarder ! Voir des multimillionnaires se comporter ainsi, c’est vraiment frustrant. Comment peuvent-ils être fiers d’eux-mêmes ? Pourquoi est-ce que tout le monde participe à cette masquarade ? »

Philippe Dubé

« Incontestablement les joueurs de soccer qui feignent des blessures ! Et peut-être encore plus, la tolérance des arbitres et des dirigeants ! Les arbitres ne sont pas las que les joueurs se foutent d’eux ? »

Louis

« Ce qui m’horripile dans les sports, en occurrence le football (soccer), c’est de tuer le temps quand l’équipe est en avance. Tout faire pour empêcher le jeu de se poursuivre en feignant des blessures, en marchant hyper lentement pour sortir du jeu lors d’un changement, en lançant le ballon loin pour retarder la reprise du jeu... Je n’ai pas l’impression que les arbitres ajoutent le temps perdu lors de ces actions non sportives, selon moi. Ouf, ça fait du bien d’en parler ! »

Denis T.

« Ce qui me déplaît le plus, c’est l’antijeu non puni. Et je blâme l’arbitrage. Et c’est au soccer qu’il y en a le plus. Et c’est dommage parce que c’est tellement un beau sport. Les pires cas sont : 1. Le joueur qui fait semblant de souffrir ou d’être accroché/de trébucher pour attirer une faute adverse. Souvent c’est tellement évident que ce joueur devrait recevoir un jaune. 2. Le joueur qui fait semblant de souffrir pour perdre du temps, car son équipe mène. Un jaune. 3. L’accrochage du maillot. Il n’y a pas plus antijeu. Pour moi, ce serait un jaune immédiat. »

Daniel Tardy

« Pour répondre à votre question, l’un des comportements que je trouve particulièrement répréhensibles est celui des échauffourées qui se produisent parfois après qu’un but a été marqué au soccer. Ainsi, lorsqu’une équipe tire de l’arrière et qu’elle marque, un joueur va se dépêcher d’aller chercher le ballon pour relancer le jeu rapidement afin d’espérer une éventuelle égalisation. Par contre, des joueurs adverses vont tenter de l’en empêcher. Cela peut ensuite entraîner des affrontements futiles. Un second, toujours au soccer, est le réflexe que certains joueurs ont d’entourer l’arbitre après une décision controversée. Je trouve ce comportement complètement répréhensible. »

Mathieu Carrier

Le tennis aussi a reçu sa part de critiques

PHOTO MARCOS DOMINGUEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev fracasse sa raquette sur la chaise de l’arbitre le 23 février dernier à Acapulco, au Mexique.

« Je suis fan de tennis et de voir des joueurs lancer leur raquette à tout vent est ridicule et dangereux, et que dire de l’attaque de Zverev sur la chaise de l’arbitre. Je crois que l’ATP doit être plus sévère et pénaliser sévèrement les joueurs fautifs. »

Michel Jacques

« J’ai toujours vu le tennis comme un sport de finesse, un sport où une des plus grandes qualités était la courtoisie. Roger Federer en est l’exemple parfait. Mais ceux qui se permettent d’engueuler l’arbitre du match m’exaspèrent, ils font leur crisette pendant que l’adversaire attend de l’autre côté du filet que la partie reprenne. Les bouffonneries de Nick Kyrgios sont lamentables. Les joueurs qui massacrent leur raquette de tennis ont tout de l’esprit antisportif. »

Patrick Bardoul

« Je suis un amateur de tennis. Depuis quelques années, je suis sidéré par les gestes de hargne produits lors de points gagnants. Ces gestes me répugnent au point de cesser de regarder un match. Je ne peux pas croire qu’ils n’ont pas une influence néfaste sur les plus jeunes joueurs. Le second point que je voudrais souligner est ce qui me semble un manque de respect flagrant à l’égard des chasseurs de balles, hommes ou femmes. Certains joueurs leur prennent et redonnent les balles avec tellement de désinvolture qu’ils en sont carrément insultants. Chaque fois que je vois un tel comportement, je me demande : pour qui ces joueurs se prennent-ils ? »

Camille Roberge

En vrac, quelques-unes de vos autres suggestions de comportements répréhensibles dans le sport

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Jeremy Lauzon, des Predators de Nashville, se bat contre Brandon Duhaime, du Wild du Minnesota, le 5 avril dernier.

« À peine plus intelligent que “le code” au hockey, il y a “le code” au baseball où un lanceur, muni d’une balle dont il se sert comme une arme, vise à 90 miles à l’heure le frappeur adverse, qu’il vise à la tête assez fréquemment, tout ça parce que ledit frappeur a commis plus tôt dans le match un méfait généralement beaucoup moins grave envers un coéquipier du lanceur. »

Sylvain Archambault

« Tous les gestes de tricherie – petits et grands – m’horripilent. Et ça inclut ceux des petits fins finauds qui défient l’esprit du règlement ou qui poussent son interprétation à la limite de la logique (allo, Bill Belichick ?). Mais le plus répréhensible à mes yeux, c’est l’utilisation par ces tricheurs de l’expression suivante pour se justifier : “Si tu ne triches pas, c’est que tu n’essaies pas assez fort de gagner.” Tout ce que cette expression détestable sous-entend me donne la nausée. »

Guy Régnier

« Je côtoie le hockey mineur depuis plusieurs années. En tant que joueur, parent de joueurs, entraîneur, mais aussi en tant qu’officiel depuis plus de 20 ans. Évidemment, depuis toujours j’entends les cris des parents (c’est incroyable ce que l’effet de groupe peut diminuer le jugement !). Cependant, je remarque cette année un nouveau phénomène. On n’est pas sans savoir qu’il y a pénurie d’officiels. Cette année, ma région a recruté plusieurs nouveaux jeunes arbitres de 14 à 17 ans. Or, avant les parties, les entraîneurs ont pris l’habitude de nous dire merci d’être là, s’estimant chanceux d’avoir des arbitres pour leurs parties. J’ai un message pour vous, entraîneurs : si vous voulez que la jeune relève n’abandonne pas, arrêter de lui crier après ! C’est bien beau de nous envoyer des fleurs avant la partie, vous pourriez laisser faire pour le pot ! Ce sont pour la plupart des arbitres mineurs. Vous ne voudriez sûrement pas qu’un étranger invective vos propres enfants en pleine rue. L’aréna ne fait pas exception ! »

Claude Crépeau

« Comme j’aime le hockey, je considère que les batailles dans la LNH sont complètement ridicules et devraient être totalement bannies. Il suffirait d’imposer des suspensions de plusieurs parties et le tout s’arrêterait rapidement. Pour moi, les combats de boxe devraient aussi être bannis. C’est inacceptable d’encaisser autant de coups à la tête. La boxe devrait être un sport d’entraînement comme le karaté. »

Jacques Filion

« Une chose que je ne m’explique pas : pourquoi l’Association des joueurs se porte-t-elle à la défense d’un joueur qui porte un coup vicieux à un autre ? Le joueur qui reçoit le coup est membre de l’Association, non ? L’Association devrait inciter les joueurs à plus de respect. Wilson contre Panarin, c’est bon pour le sport, ça ? »

Pierre Martin

« Moi, c’est celle de l’arbitrage dans le hockey qui ne maintient plus les règles quand le jeu est fini devant le filet. Double-échec, coup de poing pourtant très évident, mais rien... »

Jocelyn Lapierre