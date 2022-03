Mondiaux de patinage artistique

Deux couples de danseurs québécois en finale

(Montréal) Après avoir vu les performances de leurs compatriotes Vanessa James et Eric Radford remporter une médaille de bronze aux Championnats du monde de patinage artistique la veille, à Montpellier, en France, les duos composés de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, et de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, se sont qualifiés vendredi pour les finales en danse sur glace.