La médaillée d’or aux Jeux de Tokyo, la Québécoise Maude Charron, sera en tête d’affiche de la délégation canadienne d’haltérophilie aux Jeux du Commonwealth cet été.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Cinq olympiens feront partie de l’équipe de 14 haltérophiles qui défendront les couleurs du Canada aux jeux présentés à Birmingham, en Angleterre.

Ces 14 athlètes ont été sélectionnés selon leur classement international, le critère étant qu’ils se situent parmi le top 10 des athlètes du Commonwealth.

En plus de Charron, championne olympique et championne du Commonwealth, le groupe inclut trois autres Québécoises en Rachel Leblanc-Bazinet et Tali Darsigny qui avaient décroché le bronze aux Jeux du Commonwealth en 2018 en Australie, ainsi que Kristel Ngarlem.

Chez les hommes, quatre Québécois se sont qualifiés, soit Youri Simard, Shad Darsigny, Nicolas Vachon et Pierre-Alexandre Bessette. L’Ontarien Boady Santavy, médaillé d’argent aux Championnats du monde de 2021 et médaillé d’or du Commonwealth en 2018 en Australie, sera aussi du voyage.

Charron avait soulevé un total de 236 kilogrammes à l’arraché et à l’épaulé-jeté pour rafler l’or à Tokyo chez les 64 kilogrammes. Elle est devenue la deuxième Canadienne a remporté une médaille olympique en haltérophilie après Christine Girard.

L’équipe canadienne a réussi à qualifier des femmes dans chacune des huit catégories de poids à Birmingham, alors que six athlètes masculins vont compléter la délégation.

Canada haltérophilie vise quatre à six médailles, dont trois d’or, à Birmingham. Avec cinq médailles, dont une d’or, en 2018, le Canada s’était hissé en cinquième place au classement des équipes.

Les athlètes canadiens participeront à un camp d’entraînement en Suède, en juin, avant le début des jeux. Les épreuves d’haltérophilie devraient avoir lieu du 30 juillet au 4 août.