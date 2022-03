(New York) Le maire de New York a indiqué que des exemptions seront accordées aux athlètes et aux artistes qui ne sont pas vaccinés, mais qui doivent s’exécuter dans la Grosse Pomme, à la suite des pressions soutenues du monde du sport ces dernières semaines pour assouplir les règlements sanitaires municipaux.

Michelle L. Price Associated Press

Un tollé avait été soulevé après que le joueur étoile des Nets de Brooklyn Kyrie Irving ait été tenu à l’écart du jeu lors des matchs à domicile à cause des règlements sanitaires de New York, et ceux-ci étaient en voie de provoquer des situations similaires chez certains joueurs de baseball non vaccinés.

Le maire Eric Adams, rencontré au Citi Field où évoluent les Mets de New York, a indiqué jeudi qu’il a approuvé la mesure. Celle-ci entrera en vigueur dès maintenant.

« Je dois prendre des décisions difficiles. Les gens ne les approuveront pas toutes, a reconnu Adams. Je dois permettre à cette ville de progresser. »

Adams a admis que l’exemption qui sera accordée aux athlètes et aux artistes était importante pour la relance économique de sa ville, puisque « les joueurs attirent les gens dans les stades ».

L’obligation vaccinale pour tous les travailleurs new-yorkais sera maintenue, c’est-à-dire pour les employés d’entreprises privées et ceux du gouvernement.

Parmi ceux qui ont critiqué la décision du maire se trouvent les syndicats des employés municipaux, dont certains ont été congédiés pour avoir refusé le vaccin contre la COVID-19.

Ceux-ci ont notamment souligné que le maire accorde des exemptions uniquement aux classes privilégiées de la société, dont les athlètes professionnels.