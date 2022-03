PHOTO KAMRAN JEBREILI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les nageurs russes et biélorusses exclus

(Lausanne) Les nageurs russes et biélorusses seront exclus des Championnats du monde de natation en raison de l’invasion russe de l’Ukraine.

Associated Press

L’organisation qui chapeaute cette discipline sur la planète, la FINA, n’avait pas imité les autres grandes fédérations sportives internationales en permettant aux athlètes russes et biélorusses de poursuivre leurs activités en tant « qu’athlètes neutres », sans aucun symbole national sur leur uniforme.

« Après une analyse indépendante du niveau de risque, le Bureau de la FINA s’est réuni aujourd’hui et a confirmé que les athlètes et entraîneurs de la Russie et de la Biélorussie ne pourront y participer (aux Championnats du monde) », a déclaré la FINA par voie de communiqué.

Cet évènement, qui se déroulera en juin et juillet en Hongrie, comprendra des épreuves en natation, plongeon, water-polo et natation artistique.

La FINA a souligné que la Russie avait riposté en se retirer de toutes les compétitions prévues au calendrier en 2022. La Russie a perdu l’organisation des Championnats du monde de natation en petit bassin prévus à Kazan en décembre, et la FINA est à la recherche d’un autre pays organisateur.

Les athlètes russes et biélorusses étaient déjà suspendus au soccer, en athlétisme, en gymnastique, en ski et en patinage à cause de l’invasion russe de l’Ukraine.