Pierre Arsenault devient le nouveau chef de la direction d’une des plus importantes ligues sportives au Canada.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Le Néo-Brunswickois de 48 ans prend la barre de l’organisme qui supervise 14 000 étudiants-athlètes pratiquant des sports universitaires au sein de 56 universités canadiennes de Victoria à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Arsenault succède au chef de la direction par intérim de U Sports, Dick White, qui a comblé le vide lorsque Graham Brown a démissionné en 2020 après cinq ans à ce poste.

Arsenault a passé les 13 dernières années en tant que directeur sportif de l’Université Mount Allison à Sackville, au Nouveau-Brunswick.

« C’est un âge tellement transformateur dans la vie de ces jeunes hommes et jeunes femmes et si je peux jouer un petit rôle en veillant à ce que les expériences qu’ils et elles vivent soient aussi riches et transformatrices que possible, j’apprécierais vraiment ce défi », a confié Arsenault à La Presse Canadienne.

Les annulations et les reports en raison de la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur les athlètes U Sports et leurs championnats nationaux pendant près de deux ans. Huit championnats nationaux, dont cinq reportés, débuteront lors des deux prochaines semaines.

« À quoi revenons-nous après quelques années de saisons perturbées ? a questionné Arsenault. Alors que nous tenons des championnats nationaux dans les 10 prochains jours, ce sera une sorte de retour vraiment important.

« C’est un vaste pays et il y a beaucoup d’espace et beaucoup de différences démographiques d’une région à l’autre. Nous avons quatre conférences. Tout le monde est bien intentionné et tout le monde est attaché à l’expérience de nos étudiants-athlètes, mais nous avons aussi parfois des divergences sur notre façon d’aborder les problèmes. »

Arsenault a été président de Sports universitaires de l’Atlantique (SUA) de 2018 à 2020. Il a également été directeur général de l’Association de golf du Nouveau-Brunswick pendant sept ans avant de se joindre à la GRC.

Il a aussi travaillé comme coordonnateur du développement au Centre d’excellence de l’Atlantique de Hockey Canada et comme directeur technique avec l’Association de hockey de la Saskatchewan.

Arsenault est diplômé de l’Université du Nouveau-Brunswick et détient également une maîtrise en administration des sports de l’Université d’Ottawa.

« Nous sommes très heureux qu’un leader comme Pierre ait émergé parmi le groupe de candidats talentueux qui ont soumis leur candidature pour ce poste, a déclaré la Dre Joanne MacLean, présidente du conseil d’administration de U SPORTS, dans un communiqué.

« Pierre est une personne de consensus et il connaît bien notre écosystème. Nous sommes persuadés qu’il aura une influence immédiate sur notre organisation et il nous aidera à bâtir sur nos fondations solides. »