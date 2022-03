L’équipe féminine est composée des étudiantes et nageuses françaises Axelle Cara, Mélissandre Manicque, Alice Ponsardin et Morgane Dornic (à l’avant).

Un Championnat canadien à saveur internationale pour le Rouge et Or

Il a bien failli ne pas y avoir de compétition du tout. Pendant que leurs rivaux de l’Ouest canadien pouvaient s’entraîner comme à l’habitude, les athlètes du Québec étaient confinés et avaient le moral dans les talons. Malgré une pause forcée de plus d’un mois en décembre et janvier et des attentes modestes, le Rouge et Or veut profiter de la chance qu’il a de participer aux Championnats U Sports de natation dans sa propre piscine du Centre aquatique Desjardins-Université Laval.

Carl Tardif Le Soleil

Ce rendez-vous canadien a lieu au PEPS, de jeudi à samedi, pour la sixième fois de son histoire. Pour l’occasion, c’est une équipe à saveur internationale qui représentera le Rouge et Or.