L’Ukraine et le sport

L’invasion russe en Ukraine a de nombreuses implications tant dans le monde diplomatique que financier. Qu’en est-il dans le monde du hockey professionnel ? Plus précisément, y a-t-il des répercussions sur la participation de joueurs nord-américains dans la KHL ? Jean-François L’Heureux

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Il y a très certainement des répercussions, qui se résument notamment par des départs de joueurs non russes, et ce, même si les séries éliminatoires de la KHL battent leur plein. En date du 10 mars, au moins 15 joueurs étrangers avaient demandé que leur contrat soit résilié. La majorité sont finlandais, mais l’on retrouve quelques Nord-Américains dans le groupe – Geoff Platt, Nick Shore, Kenny Agostino, Shane Prince… En outre, deux clubs se sont carrément retirés des séries éliminatoires de la ligue, soit Jokerit, équipe établie à Helsinki, en Finlande, et le Dynamo de Riga, en Lettonie. Autrement, la LNH a annoncé, au cours des derniers jours, avoir demandé à toutes ses équipes de rompre leurs relations avec la KHL. Il ne faudra pas se surprendre si d’autres rebondissements surviennent.

Les aléas du calendrier

J’aimerais savoir comment est fabriqué le calendrier des joutes d’une saison dans la LNH. Est-ce fait à la mitaine ou avec un programme informatique ? Les équipes sont-elles consultées ? Jean-Guy Trinque

Réponse de Guillaume Lefrançois

C’est là un dossier complexe, et les demandes des équipes font effectivement partie de l’équation. La disponibilité des arénas fait partie des enjeux ; le Centre Bell accueillant des spectacles pendant les Fêtes, le Tricolore part toujours sur la route après Noël. Dans ce cas précis, la LNH satisfait aussi les équipes de la Floride, qui ont une salle comble assurée grâce aux vacanciers québécois qui suivent le Tricolore. Certains dirigeants ont également des demandes spéciales que la LNH tente de respecter. On raconte par exemple que Marc Bergevin aimait bien que le Canadien amorce ses saisons avec plusieurs matchs à l’étranger, afin de souder l’équipe. Et effectivement, depuis 2014, le Canadien a commencé chacune de ses saisons avec au minimum deux matchs sur la route, parfois trois ou quatre, avant son premier duel à domicile. Un relationniste de la LNH a décrit la création du calendrier comme « un processus collaboratif ». Il rappelle que la LNH fait de son mieux pour satisfaire les demandes des équipes tout en tenant compte « de la convention collective, des demandes [des] quatre télédiffuseurs nationaux et la disponibilité des arénas ».

La balance des inconvénients

Je n’ai jamais compris le système de la pesée à la boxe. J’ai lu que le boxeur ne mange pas, se déshydrate, sue et monte sur la balance presque nu pour respecter exactement la limite de poids de sa catégorie. Ensuite, il mange et boit comme il le désire. Donc, forcément, il dépassera la limite de poids lors du combat, non ? Ne serait-il pas beaucoup plus simple et sain pour l’organisme que le boxeur surveille son poids quelques semaines avant la pesée plutôt que faire tout ce cirque ? Jean Dufresne

Réponse de Jean-François Téotonio

Effectivement, les pugilistes vont tenter de perdre le plus de poids possible tout juste avant la pesée. On veut être certain d’atteindre la limite supérieure de la catégorie prévue pour l’affrontement. La pesée a généralement lieu la veille du combat. Les camps d’entraînement qui précèdent les combats sont éreintants et durs physiquement. On repousse ainsi la perte de poids au dernier moment possible, quelques heures ou jours avant le combat. Et ça passe généralement par la déshydratation. C’est du poids que l’on peut retrouver relativement facilement dans les heures suivantes, en se réhydratant et en se nourrissant de glucides. Tous les moyens sont bons, ou presque. Les combattants s’installeront sur le pèse-personne presque nu, pour éviter de comptabiliser du poids superflu. S’ils n’atteignent pas tout à fait la limite la première fois, ils ont quelques heures pour se reprendre. Le danger de la déshydratation et de la perte de poids extrême, c’est que ça peut mettre en danger la santé d’un athlète à long terme, au courant de sa carrière. À court terme, le risque de blessure lors du combat est aussi présent. Il y a toutefois des organismes qui ont des règles en place pour s’assurer que la disparité de poids entre la pesée et le combat ne soit pas trop grande, comme l’IBF.

La faute des blessés ?

Si on met de côté la question de l’entraîneur, j’ai l’impression que la plupart des difficultés du Canadien en première moitié de saison venaient du nombre de blessés (conditionnement physique) et des difficultés devant les buts. Ce sont deux départements qui ont connu un changement de garde dans la dernière année. Question CH : est-ce que l’impact de ces changements a été sous-estimé ? Question sportive : on sait que Pierre Allard était très bon. Est-ce qu’il existe un suivi de la performance des responsables du conditionnement physique (le nombre de blessés, par exemple), considérant qu’il y a toujours un important facteur (mal)chance dans les blessures ? Alexis Giguère-Durand

Réponse de Guillaume Lefrançois

Le département de science du sport, mené par Pierre Allard, recueillait des données sur, notamment, la dépense énergétique des joueurs, ce qui aidait assurément à prévenir des blessures. Cela dit, l’impact réel des changements est à peu près impossible à mesurer de l’extérieur, car il nous manque beaucoup trop d’informations pour avoir un portrait précis. Pour des statistiques, le compte Twitter ManGameslostNHL compile les matchs que les joueurs de chaque équipe ratent en raison de blessures. Un site internet est lié à ce compte Twitter, et moyennant un abonnement, vous pouvez consulter ses données.

Une petite dernière

Quel est le meilleur site pour trouver les statistiques de la NFL et plus précisément celles des quarts-arrière ? Pour l’année en cours, mais surtout sur plusieurs années ? Simon Gonthier

Réponse de Nicholas Richard

Évidemment que le site de la NFL demeure la référence officielle, mais personnellement, j’adore le site pro-football-reference.com. Il y a de nombreuses statistiques individuelles et collectives, des joueurs actuels et du passé, et les outils de recherche sont faciles à utiliser. Bonnes recherches !