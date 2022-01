Séries de division de la NFL

Défi de taille pour Brady et les champions

Le dimanche de football que s’apprêtent à vivre les amateurs pourrait être mémorable. Dans le premier match, Tom Brady et les champions en titre tenteront d’envoyer les talentueux Rams de Los Angeles en vacances au Raymond James Stadium à Tampa Bay. Dans le second, Josh Allen et les Bills de Buffalo disputeront une rencontre éliminatoire à Patrick Mahomes et aux Chiefs de Kansas City à l’Arrowhead Stadium pour la deuxième année de suite. Deux chocs qui devraient nous tenir en haleine pour les 60 minutes de jeu.