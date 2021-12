L’année 2021 n’aura pas été la plus faste en évènements sportifs locaux, mais nos photographes ont tout de même été témoins de moments marquants et parfois spectaculaires – qui a oublié la fièvre des séries ? Voici leurs photos préférées de la dernière année, et pourquoi ils les aiment.

Olivier Jean La Presse

J’aime couvrir le tennis. J’aime surtout couvrir les parties en soirée. Il fait beaucoup moins chaud sur le court, les duels opposent généralement des têtes d’affiche, il y a aussi une belle atmosphère dans le stade. Mais ce que j’aime le plus des parties en soirée, c’est le plaisir de pouvoir m’amuser avec de longues expositions. Les couleurs des uniformes et des raquettes agissent comme de la peinture dans mon cadrage.