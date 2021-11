Les filles du club de cross-country du Rouge et Or sont les championnes canadiennes.

Le doublé historique du Rouge et Or vu de l’intérieur

Les équipes de cross-country du Rouge et Or ne sont pas près d’oublier la journée de rêve qu’elles ont vécu samedi dernier sur les Plaines d’Abraham. Le Soleil a obtenu un accès privilégié aux coulisses de la conquête du championnat canadien en accompagnant l’entraîneur des équipes masculine et féminine de l’Université Laval, Félix-Antoine Lapointe.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

10h15. Le soleil brille d’un vif éclat en ce troisième samedi de novembre. Lunettes foncées bien appuyées sur le nez, Félix-Antoine Lapointe regarde vers l’horizon. La fenêtre de la suite d’hôtel qu’il occupe au 26e étage du Concorde offre une vue imprenable sur Québec. Sur la gauche de l’entraîneur du Rouge et Or, le majestueux fleuve Saint-Laurent coule doucement tout le long des plaines d’Abraham, le champ de bataille de l’élite du cross-country universitaire canadien.