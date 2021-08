« Aujourd’hui, je suis capable de dire que je suis vraiment fière de ce que j’ai fait », a dit une Kim Boutin aux yeux mouillés, le trémolo dans la voix, après avoir été couronnée championne canadienne, dimanche.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Après cinq journées de chaudes luttes sur la patinoire de l’aréna Maurice-Richard, on connaît finalement le nom de six des 12 patineurs – trois garçons et trois filles pour l’instant – qui feront partie du groupe de course des Compétitions spéciales de qualification olympique (CSQO) et qui, du même coup, représenteront le pays aux épreuves d’automne de la Coupe du monde.

Kim Boutin et Steven Dubois ont tous deux dominé tout au long de la semaine et réussi à défendre leur titre de champions canadiens remporté en 2019.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Steven Dubois

Force est de constater que Boutin sera donc encore une fois le visage de l’équipe nationale. La patineuse de 26 ans a mené le bal chez les femmes, remportant l’or dans cinq des neuf épreuves de la semaine. Elle sautillait presque de joie au moment de s’approcher vers le podium à l’issue de la compétition.

« Je suis vraiment fière de la semaine que j’ai faite, a-t-elle laissé entendre en entrevue. Je pense que la pause m’a été essentielle non seulement pour mon état physique, mais pour mon état mental également. Il y a trois mois, j’avais beaucoup de misère à être sur la glace et à être heureuse et j’ai fait un gros processus derrière tout ça. »

« C’est un gros cheminement personnel que j’ai fait, a-t-elle ajouté, émotive. Je suis entourée de très bonnes personnes en ce moment et je suis contente d’où je suis. »

La Néo-Brunswickoise Courtney Sarault a livré d’excellentes performances lors de la dernière journée de compétition, s’emparant de l’or au 500 m et au 1500 m, ce qui lui a permis de gagner sa place sur l’équipe nationale. La jeune Trifluvienne de 17 ans Florence Brunelle a complété le podium. Il s’agit d’un bel exploit pour la jeune femme, qui connaît une ascension fulgurante depuis l’hiver 2020.

« Finir [dans le] top 4, c’était un de mes objectifs, a mentionné Brunelle. Je dirais que je ne suis pas nécessairement surprise, mais j’ai dû travailler fort pour avoir cette position-là. »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La Trifluvienne de 17 ans, Florence Brunelle

« Je pense que quand je travaille sur le côté tactique, c’est ce qui me permet d’être fière de moi à la fin d’une journée de compétition, d’une course, a-t-elle fait savoir. Quand je me respecte moi-même, c’est que je respecte ce que j’ai à faire et je pense que c’est quelque chose que j’ai bien fait en fin de semaine. »

Kim Boutin semblait heureuse de savoir que Sarault et Brunelle l’accompagneront tout au long de la prochaine saison. Même si l’équipe n’est pas encore complète, elle s’attend à de bonnes performances en Coupes du monde.

« Ce que je trouve vraiment intéressant, c’est qu’on va super vite dans nos tours lancés, a-t-elle évoqué. Dans le relais, j’estime vraiment une forte performance de notre part, surtout qu’on est un bon bassin de filles qui peuvent aller chercher une médaille d’or au relais. Pour moi, c’est vraiment l’objectif et pour les filles aussi. »

Hamelin absent, Dubois à l’avant

Chez les hommes, le Québécois de 23 ans Steven Dubois a brillamment défendu son titre. Il a obtenu quatre premières places et trois deuxièmes places au courant de la semaine. Le patineur de Lachenaie était tout sourire en rencontrant les médias, médaille d’or au cou.

« Ça a vraiment bien été, je suis content. Ça aurait difficilement pu mieux aller », a-t-il dit.

Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles ont complété le podium canadien et accompagneront Dubois aux épreuves de la Coupe du monde. Les trois jeunes hommes, qui se côtoyaient déjà sur l’équipe nationale senior, se sont d’ailleurs pris dans leurs bras au terme de la dernière course de la journée.

Il faut rappeler que le quintuple médaillé olympique Charles Hamelin s’est retiré de la compétition en raison d’une commotion cérébrale subie lors de la première journée, ce qui a considérablement changé le portrait de la lutte du côté masculin.

Hamelin et la patineuse de Châteauguay Danaé Blais, qui était aussi sur le protocole de commotions, pourront tous deux déposer des demandes d’exemption pour obtenir leur place sur l’équipe nationale malgré leur absence des Championnats nationaux. Une fois celles-ci analysées, Patinage de vitesse Canada (PVC) suivra un processus de sélection préétabli pour nommer les six autres patineurs qui feront partie du groupe de courses des CSQO. L’équipe finale devrait être dévoilée à la mi-septembre.

Quatre épreuves de la Coupe du monde sont prévues cet automne à Pékin (21 au 24 octobre), Nagoya (28 au 31 octobre), Debrecen (18 au 21 novembre) et Dordrecht (25 au 28 novembre). Ce sont les performances et résultats des patineurs à ces compétitions qui permettront à PVC de mettre sur pied son équipe olympique.

Comme l’a bien dit Kim Boutin : « Le fun commence ».