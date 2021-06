Lambert Santelli célèbre son record de traversée du GR20 en 30 heures et 25 minutes.

(Conca) Le traileur corse Lambert Santelli a battu samedi soir le record de la traversée du mythique GR20 avec 41 minutes d’avance, avalant les 180 km de course et 14 000 mètres de dénivelé du sentier corse en 30 heures et 25 minutes.

Agence France-Presse

Arrivé samedi soir à Conca (Corse du sud), Lambert Santelli a battu le record détenu depuis 2016 par François d’Haene (31 : 06).

Le coureur de 34 ans, originaire du village de Lavatoghju en Balagne, a été accueilli par une foule compacte composée de ses soutiens et de ses proches.

Arrivé en larmes, il a été très vite enlacé par sa famille avant de recevoir une douche de champagne sous les cris de victoire des participants.

L’ancien berger qui a commencé la compétition en 2012 est un habitué des podiums en Corse et sur le continent. Il a notamment remporté le trail de Bourbon, à la Réunion.

Avec ce record, il prend la suite d’un autre insulaire dans le cœur des Corses. En juillet 2014, Guillaume Peretti avait battu le record en 32 heures, avant d’être détrôné en 2016.

Lancé à vive allure dès le départ, vendredi après-midi de Calenzana, Lambert Santelli a d’abord dû négocier une grande partie très technique (environ 80 km) faite essentiellement de cailloux.

Serein, tout au long de sa course, le discret coureur a franchi la douzaine de points de passage sans connaître de baisse de régime. Il a même, pendant longtemps, cru pouvoir descendre en dessous de la mythique barre des 30 heures avant de perdre légèrement de son avance.

Le GR 20 est l’un des sentiers de grande randonnée (GR) les plus réputés en Europe (sur 343 GR recensés en France). Quelque 20 000 randonneurs s’y aventurent chaque année pour une traversée longue de 16 jours pour le marcheur lambda.