Le Canada a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives grâce à une victoire convaincante en trois manches contre l’Allemagne, mercredi, à la Ligue des nations de volleyball. La troupe de Glenn Hoag l’a emporté 25-17, 26-24 et 25-20 à Rimini, en Italie.

Sportcom

La formation canadienne a imposé son rythme dès le début du match en prenant rapidement les devants. L’Allemagne a également connu quelques problèmes à l’attaque, commentant plusieurs erreurs qui ont finalement profité au Canada.

La deuxième manche a été beaucoup plus serrée, particulièrement dans la seconde moitié. Après avoir échangé plusieurs points de suite avec leurs adversaires, les représentants de l’unifolié ont remporté l’engagement 26-24.

Les Canadiens n’ont pas été inquiétés au troisième tiers, alors qu’ils ont été en contrôle durant toute la manche. Ils ont encore une fois profité des erreurs des Allemands pour remporter un troisième match dans cette compétition.

Sharone Vernon a encore été une bougie d’allumage pour les Canadiens avec ses 15 points. Nicholas Hoag, qui agissait à titre de capitaine pour cette rencontre, a marqué 11 points.

Hoag et ses coéquipiers affronteront les Japonais jeudi avant de profiter de trois jours de congé. Le Japon a une fiche de six victoires et cinq défaites jusqu’à maintenant en Ligue des nations.