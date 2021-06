Le Canada a renoué avec la victoire en fin de journée, vendredi, à la Ligue des nations de volleyball disputée à Rimini en Italie. L’équipe nationale masculine a défait la Bulgarie en trois manches de 28-26, 25-23 et 25-16 pour remporter sa deuxième victoire de la compétition.

Sportcom

Les Bulgares ont débuté le match sur les chapeaux de roues en prenant rapidement une avance lors de la première manche. Toutefois, les Canadiens ont réussi à remonter la pente pour créer l’égalité à 10 partout et les deux équipes ont été nez à nez pour le reste de la manche initiale. Un as de Gord Perrin a finalement permis au Canada de prendre les devants 1-0.

Même son de cloche au deuxième engagement alors que la troupe de Glenn Hoag a fait preuve de résilience. La Bulgarie a mené au pointage tout au long de la manche, mais le Canada ne s’est pas laissé abattre et est revenu de l’arrière pour se sauver avec le set par la marque de 25-23.

Les deux premières manches âprement disputées ont semblé vider le réservoir d’énergie des Bulgares qui n’ont pas offert une aussi bonne opposition lors de la troisième manche. Le Canada l’a facilement emporté 25-16 pour filer avec la victoire.

Le Québécois Nicholas Hoag a été sur le terrain pour la grande majorité de la rencontre. Il a laissé sa place à la fin du troisième engagement alors que son pays était déjà en avance 22-13. Le Sherbrookois a été un rouage important de la victoire canadienne avec une récolte de 16 points.

« Nous avons mis beaucoup de pression au service au troisième set et ç’a été un des points les plus importants de notre jeu. On a réussi à bien stabiliser notre bloc par la suite », a mentionné Hoag après la rencontre.

Le Québécois s’est également démarqué avec une série de trois as de suite au courant de la troisième manche. Cette séquence a permis au Canada de se distancer considérablement de ses adversaires et de ne jamais regarder derrière.

Les Canadiens reprendront l’action dès samedi en affrontant les Italiens avant de profiter de trois jours de congé.

« On va regarder les derniers matchs de l’Italie pour être fin prêts à les affronter, la vidéo est un aspect important de notre préparation », a affirmé Hoag en vue du match de samedi.