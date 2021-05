Alec Bohm (28), Bryce Harper (3) et J.T. Realmuto

(Dunedin) Rhys Hoskins a cogné un double bon pour trois points en septième manche pour permettre aux Phillies de Philadelphie de vaincre les Blue Jays de Toronto 5-1, vendredi soir.

Associated Press

Les Phillies ont inscrit leurs cinq points au cours de la septième manche.

J. T. Realmuto était de retour dans la formation des Phillies, une journée après avoir été placé sur la liste des joueurs tenus à l’écart en raison de la COVID-19. Il a soutiré un but sur balles à Tim Mayza alors que les buts étaient remplis pour permettre aux Phillies de créer l’égalité.

Realmuto n’a pas cogné de coup sûr en quatre présences au bâton en tant que frappeur désigné. Le receveur étoile ne se sentait pas bien et faisait de la fièvre mercredi soir, mais il a reçu l’autorisation du Baseball majeur pour revenir au jeu vendredi.

Mayza a remplacé le releveur des Blue Jays Trent Thornton (1-1) avec deux coureurs sur les sentiers et un retrait en septième. Il a concédé des buts sur balles à Bryce Harper et Realmuto, puis Hoskins a suivi au bâton avec un double pour porter le compte à 4-1.

Alec Bohm a produit un autre point pour les Phillies avec un double plus tard au cours de la manche.

Vladimir Guerrero fils avait donné l’avance aux Blue Jays avec un circuit au champ opposé en sixième contre Vince Velasquez.

Il s’agissait du premier circuit de la carrière de Guerrero contre les Phillies. Son père, Vladimir Guerrero, en avait réussi 31 contre les Phillies, soit plus que contre n’importe quelle autre équipe.

Les Blue Jays amorçaient contre les Phillies leur dernier séjour dans le stade floridien qui a accueilli leur camp d’entraînement printanier. L’équipe déménagera dans un autre stade temporaire, cette fois à Buffalo dans l’état de New York, le mois prochain.

Velasquez a accordé un point et trois coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a complété sept retraits au bâton et concédé trois buts sur balles.

Le partant des Blue Jays Steven Matz a eu besoin d’effectuer 107 lancers lors des cinq premières manches. Il n’a accordé aucun point sur quatre coups sûrs et trois buts sur balles. Il a complété neuf retraits sur des prises.