Combat entre Mathieu Germain et Steve Claggett à Québec

(Québec) Le Québécois Mathieu Germain et l’Albertain Steve Claggett s’affronteront de nouveau, samedi soir, plus de deux ans après leur premier combat.

La Presse Canadienne

Germain (18-2-1, 8 K.-O.) et Claggett (29-6-2, 19 K.-O.) croiseront le fer dans un duel des super-légers (140 livres) en finale du gala d’Eye of the Tiger présenté à Québec.

Le combat est prévu pour 10 rounds. Aucun titre n’est en jeu, mais les deux boxeurs n’ont plus de marge de manœuvre pour la suite de leur carrière.

Germain vient de subir un revers par K.-O. technique au septième round face à Yves Ulysse fils, en novembre dernier à Rimouski. Il s’agissait alors de sa deuxième défaite en trois combats. D’ailleurs, à ses cinq derniers combats, Germain n’a que deux victoires (2-2-1, 0 K.-O.). Ses deux défaites (l’autre a été subie face à Uriel Perez), l’ont été par K.-O.

Cette vilaine séquence s’est d’ailleurs amorcée face à Claggett. Les deux hommes se sont livré un combat nul le 26 janvier 2019 au Casino de Montréal. Les deux pugilistes tentaient alors de réunir deux titres mineurs (IBF American et IBF International), mais chacun est reparti avec sa ceinture.

Claggett tente quant à lui d’inscrire un troisième gain consécutif, mais il est aussi sur une séquence chancelante, n’ayant inscrit que trois victoires à ses six derniers combats (3-2-1, 2 K.-O.).

À sa dernière sortie, il a poussé David Théroux au bout de ses ressources, forçant le boxeur de Sorel à se retirer après le sixième round, aussi en novembre dernier.

En demi-finale, Clovis Drolet (11-1, 7 K.-O.) tentera également de retrouver le chemin de la victoire après s’être incliné pour la première fois en janvier 2020. Il affrontera l’Ontarien Jordan McCue (3-1, 1 K.-O.) dans un combat prévu pour six rounds chez les poids moyens (160 livres).

Le gala sera présenté à huis clos à l’hôtel Hilton de Québec. Il s’ouvrira avec un combat entre deux Québécois, soit le Gaspésien Mathieu Duguay (0-1) et le Montréalais Kenny Cherry (2-4, 1 K.-O.).