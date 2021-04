Cyclisme

Amstel Gold Race

Wout Van Aert l’emporte, Hugo Houle et Guillaume Boivin posent pied

Dans une course d’usure, les deux Québécois au départ de l’Amstel Gold Race, Hugo Houle (Astana-Premier Tech) et Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), n’ont pas rallié la ligne d’arrivée, dimanche, à Berg en Terblijt (Pays-Bas). Les deux coureurs ont tout de même vu leur leader d’équipe être dans le groupe de chasse en fin de course, sans toutefois être dans le coup pour la victoire finale.