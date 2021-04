Natation Canada a décidé de ne pas envoyer d’équipe aux championnats du monde juniors de la FINA qui auront lieu à Kazan, en Russie, du 24 au 29 août ni aux championnats du monde juniors en eau libre de la FINA.

La Presse Canadienne

Cette décision est motivée par le manque d’occasions d’entraînement et de compétitions, combinée à de nombreux facteurs inconnus concernant les voyages, les frontières et les quarantaines, dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

« Notre équipe de haute performance a fait un examen approfondi de plusieurs facteurs qui compliquent notre capacité à sélectionner des équipes, à les faire voyager sur la scène internationale et à concourir en toute sécurité. Cela inclut les contraintes de santé et de sécurité au pays et à l’étranger, ainsi que notre incapacité à organiser des épreuves de qualification pour les athlètes de manière juste et équitable », a expliqué John Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national. Également, le Canada n’accueillera pas les séries mondiales de marathon de natation de la FINA, le 25 juillet, ou les séries d’ultra-marathon de la FINA le 31 juillet au Lac-Saint-Jean, ni les séries mondiales de marathon le 7 août au lac Mégantic.

Les essais olympiques et paralympiques, qui auront lieu à Toronto à la fin du mois de mai sont toutefois maintenus.

« Mais nous devons tenir compte de la situation sanitaire actuelle du pays avant l’évènement », a précisé le directeur général de Natation Canada, Ahmed El-Awadi.