Les judokas canadiens Catherine Beauchemin-Pinard et Arthur Margelidon sont de retour sur le podium ! Ils repartiront tous les deux du Grand Chelem d’Antalya avec des médailles de bronze remportées vendredi en Turquie.

Sportcom

Beauchemin-Pinard, qui avait raflé l’or au Grand Chelem de Tbilissi la semaine dernière, est sortie victorieuse d’un long combat afin de se hisser sur la troisième marche du podium des moins de 63 kg. Après près de cinq minutes de prolongation, son opposante israélienne Gili Sharir a été pénalisée une troisième fois, offrant du même coup la victoire à la Québécoise.

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait un aussi long combat ! Étonnamment, je me sentais bien après le combat et j’avais encore de l’énergie », a déclaré Beauchemin-Pinard à la suite de la remise des médailles. La semaine passée, en Géorgie, elle avait rapidement vaincu Gili Sharir en ronde préliminaire et se doutait bien que cette dernière allait être mieux préparée cette fois-ci.

« Elle savait ce que je voulais faire et je pense qu’elle était prête à prendre sa revanche. Ç’a été un jeu de patience, mais j’ai réussi à monter les pénalités de son côté. »

L’athlète de 26 ans a gagné ses deux premiers combats par ippon. En demi-finale, elle a été pénalisée à trois reprises et s’est inclinée face à la Britannique Lucy Renshall.

« Ça s’est terminé de la même façon qu’à mon dernier combat contre elle. Je me suis mieux battue, mais je ne me sentais pas confortable. Je n’ai pas été la Catherine que j’aurais pu être pour gagner ce combat et c’est quelque chose que je vais devoir travailler en vue des Jeux olympiques. »

Également en action chez les moins de 63 kg, la Britanno-Colombienne Isabelle Harris a perdu son seul face-à-face du jour face à la Néerlandaise Joanne Val Lieshout.

Margelidon s’impose en prolongation

PHOTO ALAIN ROBERGE,ARCHIVES LA PRESSE Arthur Margelidon

Décoré d’une médaille d’argent au Grand Chelem de Tbilissi, Arthur Margelidon a commencé son tournoi en force vendredi en signant trois victoires par ippon. Une fois arrivé en demi-finale des moins de 73 kg, il a essuyé un revers contre l’Italien Fabio Basile, qu’il affrontait pour une première fois.

« Le combat était bien partagé, il a eu ses opportunités et j’ai eu les miennes. Il restait 19 secondes et il m’a surpris sur une prise de garde, je ne m’attendais pas à une attaque aussi bien réussie », a expliqué Margelidon, tout de même content d’avoir pu se mesurer à Basile avant le tournoi olympique.

Tout comme ce fut le cas pour Beauchemin-Pinard, son duel pour l’obtention d’une médaille de bronze s’est joué en prolongation. Une deuxième faute a été décernée au Montréalais tôt dans le combat. Il a finalement eu le dernier mot sur le Suédois Tommy Macias en le renversant pour réussir son quatrième ippon de la journée. Contrairement à la demi-finale, Arthur Margelidon connaissait très bien cet adversaire.

« C’est un gars que j’ai rencontré plusieurs fois et on s’affronte depuis les juniors. J’avais l’avantage chaque fois qu’il me battait, c’était toujours une question de petits détails, a-t-il raconté. Je ne me suis pas laissé avoir par les punitions en début de combat et je suis resté concentré sur ce que j’avais à faire. J’ai pu marquer en temps supplémentaire et même lui mettre une punition pour non-combativité », a ajouté Margelidon, satisfait de sa performance.

Toujours chez les moins de 73 kg, Antoine Bouchard a défait d’entrée de jeu le Péruvien Alonso Wong par ippon, puis s’est incliné au tour suivant devant le Turc Bayram Kandemir, futur médaillé d’argent.

De son côté, Étienne Briand a perdu en prolongation contre le Russe David Karapetyan dans la catégorie des moins de 81 kg.

Les performances de Beauchemin-Pinard et de Margelidon ont permis à l’équipe canadienne de porter sa récolte à quatre médailles au Grand Chelem d’Antalya. Jeudi, Christa Deguchi a vaincu sa compatriote Jessica Klimkait en finale des moins de 57 kg.

La compétition reprendra samedi et cinq judokas canadiens seront en action pour l’occasion. Zachary Burt et Mohab El Nahas seront du tableau des moins de 90 kg, tandis que Shady El Nahas et Kyle Reyes combattront chez les moins de 100 kg Marc Deschênes foulera les tatamis chez les plus de 100 kg.