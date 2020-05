(Paris) Valentino Rossi n’a pas l’intention de rejoindre l’an prochain l’écurie satellite Yamaha-SRT juste pour y effectuer une « tournée d’adieu », a-t-il affirmé dans une vidéo mise en ligne sur le site officiel MotoGP mercredi.

Agence France-Presse

« Je veux continuer, mais seulement si je suis fort », a déclaré le septuple champion du monde italien, 41 ans qui a perdu pour l’an prochain son guidon au sein de l’écurie officielle Yamaha au profit du jeune français Fabio Quartararo, 21 ans.

« Mon plan était très clair. Changer certaines choses dans l’équipe et attendre l’été pour voir si je pouvais être plus compétitif que l’an dernier », où il n’a terminé que 7e du Championnat du monde MotoGP, a rappelé Rossi.

PHOTO HEINO KALIS, REUTERS Valentino Rossi, de l’écurie Monster Energy, durant le GP de Valence le 17 novembre 2019.

Aucune épreuve MotoGP n’a pu être organisée dans le cadre de la saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et aucune date n’a encore été fixée pour le début du championnat.

« Malheureusement, avec cette situation je dois décider sans pouvoir courir », a déploré « Vale », arborant une petite barbe qui a poussé pendant le confinement. « C’est du coup plus difficile, je dois réfléchir davantage pour voir si j’ai toujours autant de force et de motivation ».

« J’ai une bonne opportunité avec l’équipe Yamaha-SRT Petronas qui est au top niveau comme ils l’ont montré l’an dernier avec Fabio Quartararo et Franco Morbidelli », a ajouté le champion italien qui n’a plus gagné en MotoGP depuis 2018.

« Maintenant, il faut que je décide moi-même si j’ai assez de motivation pour continuer », a-t-il souligné, ajoutant : « je ne veux pas aller chez Petronas juste pour faire une dernière saison et dire “ciao”. Si je cours, je me donnerais à 100 % et si je peux être compétitif et me battre pour le podium. J’ai deux options : soit Petronas, soit arrêter, donc on va voir ».