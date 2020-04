(Cleveland) Après une expérience virtuelle menée à domicile et jugée réussie, la Ligue nationale de football envisage tenir la séance de repêchage de 2021 en plein air, au centre-ville de Cleveland, du 29 avril au 1er mai.

Les dates ont été annoncées mardi, trois jours après la conclusion d’une séance de sélection unique, qui s’est déroulée sans anicroche malgré des obstacles logistiques causés par la pandémie de la COVID-19.

Les dirigeants de la NFL avaient accordé le repêchage de 2021 à la ville de Cleveland l’an dernier. Les Browns célébreront leur 75e anniversaire d’existence l’année prochaine.

Certains détails ne sont pas encore réglés, mais le repêchage devrait se tenir sur des sites avoisinant le FirstEnergy Stadium, le domicile des Browns, et le Temple de la renommée du Rock & Roll.

Avec des amateurs qui ont pu savourer chaque moment d’un rare évènement sportif au cours des dernières semaines, les cotes d’écoute du repêchage de la NFL ont été excellentes au cours du week-end.

Installé dans le sous-sol de sa résidence d’une banlieue de New York, le commissaire Roger Goodell a annoncé les choix effectués pendant les trois premières rondes. Les auditeurs ont pu voir les joueurs réagir et célébrer ce moment spécial avec les êtres qui leur sont chers.

« Nous avons réussi à mener à terme le premier repêchage virtuel de la NFL la semaine dernière, et nous sommes maintenant très excités à l’idée de travailler avec Cleveland pour incorporer certaines des innovations de 2020 dans notre planification pour 2021 », a déclaré Peter O’Reilly, vice-président des affaires des clubs et des évènements de la ligue.

O’Reilly a rappelé à quel point Cleveland était une grande ville de football, où le repêchage est suivi par de nombreux amateurs.

« (Cleveland) s’est classée dans le top-3 du marché des cotes d’écoute cette année, et les amateurs sont de véritables passionnés de football. Il existe des scénarios uniques que nous pouvons exploiter avec le Temple de la renommée du Rock & Roll et le stade. C’est une occasion d’ajouter de la musique et de grands artistes dans cet environnement. »