(Philadelphie) Timmy Brown, un ancien porteur de ballon et spécialiste des retours de botté qui a gagné le championnat de la NFL avec les Eagles de Philadelphie en 1960, est décédé. Il était âgé de 82 ans.

Associated Press

Les Eagles ont annoncé mardi que Brown était mort samedi.

« Timmy Brown est l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Eagles et un des joueurs polyvalents les plus dynamiques de son époque », a dit le président des Eagles, Jeffrey Lurie, dans un communiqué.

« Invité trois fois au Pro Bowl et membre de notre équipe championne en 1960, Timmy a brillé comme porteur de ballon et spécialiste des retours grâce à ses incroyables qualités athlétiques et sa polyvalence. Il était l’un des joueurs les plus excitants à regarder pendant sa carrière. Ceux qui l’ont connu personnellement se souviendront aussi de sa personnalité extravertie et exaltante, ainsi que les liens qu’il a tissés avec ses coéquipiers et dans la communauté. Nos pensées vont à ses proches. »

Brown se classe sixième dans l’histoire des Eagles pour les touchés (62), septième pour les gains combinés (7049), huitième pour les gains au sol (3703) et septième pour les touchés au sol (29).

Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à marquer deux touchés sur des retours de botté de reprise dans le même match, accomplissant l’exploit le 6 novembre 1966 dans une victoire de 24-23 face aux Cowboys de Dallas.