Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu

L’or pour Abel et Citrini-Beaulieu au 3 mètres synchronisé

Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté la médaille d’or au 3 mètres synchronisé à la première étape de la Série mondiale de plongeon, vendredi soir, à Montréal.

Simon Drouin

La Presse

Vice-championnes mondiales en titre, les Canadiennes se sont logiquement imposées en l’absence des Chinoises.

Inspirées par leurs compatriotes Meaghan Benfeito et Caeli McKay, gagnantes du 10 m plus tôt, Abel et Citrini-Beaulieu ont dominé de bout en bout l’épreuve au tremplin. Elles ont accumulé 298,33 points pour signer leur première victoire sur le circuit.

« C’est un bon départ, a déclaré Abel au micro. On doit maintenant retourner au travail pour être meilleures à la prochaine compétition. »

Après un bon début, les Québécoises ont creusé l’écart à la quatrième et avant-dernière ronde, s’offrant une avance de 10 points sur les Mexicaines Paola Espinosa et Melany Hernandez, médaillées d’argent avec 286,20 points. Les Russes Kristina Ilinykh et Mariia Poliakova (285,60) ont complété le podium.

Abel, de Laval, et McKay, de Saint-Constant, avaient gagné l’argent l’an dernier à Montréal.

Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray représenteront le Canada plus tard au 10 m synchro.