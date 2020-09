Ron Fournier: «À un moment donné, tu dois tirer ta révérence…»

« Je suis un vieux modèle Chevrolet Sportsmaster 1949. C’est un véhicule qui devrait être dans le showroom. Je suis encore sur la route parce qu’on a changé le différentiel, on a amélioré le moteur, on a changé le muffler et on a fait attention à la suspension. Mais ça passe ben, ben vite… »