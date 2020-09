New York : Zverev en arrache contre Nakashima, mais avance au 3e tour

(New York) L’Allemand Alexander Zverev, 7e mondial, s’est qualifié pour le 3e tour des Internationaux des États-Unis en battant, non sans mal, l’Américain Brandon Nakashima, 223e mondial, 7-5, 6-7 (8/10), 6-3, 6-1, mercredi à New York.