(Milan) L’ancien champion italien de course automobile devenu médaillé d’or paralympique Alessandro Zanardi a de nouveau obtenu son congé des soins intensifs, mercredi, après avoir montré des « améliorations significatives ».

Associated Press

Zanardi, mieux connu hors d'Italie sous son surnom « Alex », a été réadmis aux soins intensifs le mois dernier, trois jours seulement après avoir été transféré dans un centre de rééducation neurologique. Il a été grièvement blessé dans un accident en vélo en juin.

« Le patient a montré des améliorations cliniques significatives », lit-on dans un communiqué de l’hôpital de Milan où il est soigné.

PHOTO RICARDO MORAES, ARCHIVES REUTERS Alessandro manifeste sa joie après la victoire de l’Italie dans une course à relais aux Jeux paralympiques de Rio le 16 septembre 2016.

« Pour cette raison, il est actuellement traité en soins semi-intensifs à l’Unité opérationnelle de neuroréanimation. »

Zanardi a subi trois chirurgies délicates dans un hôpital de Sienne pour stabiliser son état et reconstruire son visage gravement touché lorsqu’il a percuté un camion venant en sens inverse lors d’une course à relais près de la ville toscane de Pienza, le 19 juin.

Zanardi, âgé de 53 ans, qui a perdu ses deux jambes dans un accident de course automobile il y a près de 20 ans, était sous respirateur dans un coma médicalement provoqué depuis l’accident.

PHOTO GIAMPIERO SPOSITO, REUTERS Alessandro Zanardi durant sa carrière de pilote automobile à Monza, en Italie, le 19 octobre 2003.

Il a subi de graves traumatismes faciaux et crâniens, et les médecins ont prévenu qu’il risque d’éventuelles lésions cérébrales.

Zanardi a remporté quatre médailles d’or et deux d’argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016. Il a également participé au marathon de New York et a établi un record Ironman dans sa catégorie.