(Sienne) Le champion italien de course automobile devenu médaillé d’or paralympique Alex Zanardi a subi une deuxième opération au cerveau, lundi, 10 jours après une intervention d’urgence à la suite d’un accident survenu lors d’une course de vélo.

Associated Press

La dernière intervention chirurgicale a duré deux heures et demie, après quoi Zanardi a été renvoyé à l’unité des soins intensifs dans un coma induit par anesthésie, a déclaré l’hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne dans un bulletin médical.

« Son état reste stable d’un point de vue cardio-respiratoire et métabolique, grave d’un point de vue neurologique », a précisé l’hôpital.

Roberto Gusinu, le directeur médical de l’hôpital, a déclaré : « L’opération qui a été réalisée représente une étape prévue par l’équipe médicale. »

Zanardi, âgé de 53 ans, a perdu ses deux jambes dans un accident de course automobile il y a près de 20 ans, en Série CART, dont il avait été deux fois champion. En sortant des puits, il avait perdu le contrôle de sa voiture, qui avait été percutée à 320 km/h par celle du Montréalais Alexandre Tagliani.

Tagliani n'a pas manqué de saluer Zanardi, le qualifiant de « surhomme ».

« Je pense à toi et je m'inquiète. C'est dur de croire ce que j'entends », a écrit Tagliani sur son compte Twitter le jour de l'accident récent. « Tu es un surhomme. Si quelqu'un peut réussir, c'est toi ! Nous prions tous pour toi et ta famille. »

Heurté par un camion

Zanardi a impliqué dans un nouvel accident le 19 juin. Il est sous respirateur depuis qu’il a heurté avec son vélo à main un camion roulant en sens inverse près de la ville toscane de Pienza, lors d’une course à relais.

Zanardi a subi un grave traumatisme facial et crânien, et les médecins ont prévenu qu’il pourrait en garder d’éventuels dommages au cerveau.

La semaine dernière, le pape François a rédigé une lettre d’encouragement manuscrite assurant Zanardi et sa famille de ses prières. Le pape a salué Zanardi comme un exemple de force dans l’adversité.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, AP Le pape François a rédigé une lettre d’encouragement manuscrite assurant Zanardi et sa famille de ses prières. Le pape a salué Zanardi comme un exemple de force dans l’adversité.

Zanardi a remporté quatre médailles d’or et deux médailles d’argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016. Il a également participé au marathon de New York et établi un record Ironman dans sa catégorie.