PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La piste Churchill Downs a indiqué que le Derby et l’Oaks du Kentucky, reportés à l’automne, seront courus devant des spectateurs.

Associated Press

Les règles sanitaires seront toutefois très strictes et le site n’accueillera qu’une fraction des plus de 100 000 spectateurs qu’il accueille habituellement.

La 146e édition de l’Oaks, pour pouliches, et du Derby a été repousée des 1er et 2 mai aux 4 et 5 septembre en raison de la pandémie de coronavirus. C’était la première fois depuis 1945 que l’épreuve-reine des courses hippiques américaines n’était pas courue le premier week-end de mai.

Churchill Downs a présenté ses courses du printemps à huis clos, mais les dirigeants de la piste ont exprimé le souhait de présenter le Derby devant des spectateurs.

Après avoir consulté avec les autorités du Kentucky, Churchill Downs réduira la capacité de toutes les sections, y compris les loges. Les spectateurs seront encouragés à porter le masque « de façon constante et fréquemment », de pratiquer la distanciation physique lorsque c’est possible et de se laver les mains régulièrement.

L’accès à la piste sera quant à lui limité et les écuries n’accueilleront que le personnel essentiel.