(Ottawa) Les meilleurs nageurs et nageuses artistiques juniors (15-19 ans) et jeunesse (13-15 ans) du monde se réuniront à Québec, en août 2021 pour participer à des Championnats du monde combinés mettant en vedette les deux groupes d’âge.

La Presse canadienne

Natation Artistique Canada en a fait l’annonce par communiqué en fin d’après-midi mardi. L’évènement aura lieu du 21 au 29 août 2021 au Centre aquatique du PEPS.

Ce sera la première fois que les deux compétitions, qui sont habituellement tenues tous les deux ans en alternance, seront combinées.

« Nous sommes absolument ravis que la FINA ait accepté notre proposition d’accueillir les Championnats du monde juniors 2020 et de les combiner avec les Championnats du monde jeunesse 2021 à Québec l’été prochain », a déclaré Judi Enns-Bradette, présidente de Natation Artistique Canada.

« Bien que notre sport ne soit pas encore de retour à l’entraînement et à la compétition, et que nous ne savons toujours pas comment se déroulera la prochaine saison, il est bon pour tout le monde de savoir où et quand ces évènements auront lieu et nous sommes fiers que le Canada ait été choisi pour les accueillir. La combinaison des Championnats du monde juniors et jeunesse en un seul évènement offre une merveilleuse occasion pour la communauté de la natation artistique canadienne de participer à cette relance. »

Lorsque les Championnats du monde juniors, qui devaient déjà se tenir à Québec en 2020, ont été reportés à 2021, Natation Artistique Canada a vu une opportunité de créer les plus grands Championnats du monde par groupe d’âge jamais organisés qui pourraient en même temps servir de grande célébration de la natation artistique, a expliqué l’organisation dans le communiqué.

La FINA a également annoncé une prolongation d’un an des règles d’éligibilité des juniors pour une saison afin que les juniors de 18 ans qui auraient participé à l’évènement cette année s’il avait eu lieu ne manquent pas l’occasion de représenter leur pays en 2021.

Natation Artistique Québec et Québec Excellence Synchro se joindront à NAC pour accueillir les délégations provenant de partout au monde à Québec. Plus de 800 athlètes, entraîneurs et officiels seront attendus.

« Nous sommes très heureux que les Championnats du monde junior FINA soient maintenus au Québec même après avoir été reportés », a déclaré Julie Vézina, directrice générale de Natation Artistique Québec.

« De savoir qu’on ajoute les Championnats du monde jeunesse en 2021, c’est une belle nouvelle qui favorisera assurément la relance des programmes de natation artistique partout au Canada. Nous sommes fiers de contribuer à l’organisation de ces compétitions et de la confiance que nous accordent Natation Artistique Canada et FINA dans le processus. »