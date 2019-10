Énergique après une pause de 11 jours, la Nouvelle-Zélande a servi au Canada une correction de 63-0, mercredi, dans un match du volet préliminaire de la Coupe du monde de rugby.

La Presse canadienne

On pouvait imaginer que l’écart entre les champions en titre et le dernier pays à s’être qualifié pour le tournoi allait se traduire par un score élevé, et les Néo-Zélandais ont inscrit huit essais, plus une pénalité, face à une défensive qui a raté 46 plaqués.

Après la première demie, la Nouvelle-Zélande menait déjà 28-0 grâce à quatre essais transformés et était déjà assurée d’obtenir un point boni au classement du groupe B.

Vaincu 48-7 par l’Italie à sa première sortie jeudi dernier, le Canada sera de retour sur le terrain le 8 octobre, contre l’Afrique du Sud.

Dans l’autre match au calendrier, à Fukuoka, la France a défait les États-Unis 33-9.