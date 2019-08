 Jeux Panaméricains: Sage Watson décroche l'or au 400 m haies 

Watson a battu son record personnel en franchissant la ligne d'arrivée en 55,16 secondes. Elle a ainsi devancé l'Américaine Anna Cockrell, qui a terminé la course en 55,50 secondes, et Rushell Clayton (55,53).

Le résultat a été contesté après la course, mais la victoire de Watson a été confirmée après un long moment d'attente.

William Paulson, de l'Université Laval, a remporté le bronze au 1500 m, tandis qu'Alysha Newman est montée sur la troisième marche du podium au saut à la perche.

L'athlète de Québec a conclu la course en 3 : 41,15 minutes, derrière le Mexicain Jose Carlos Villarreal (3 : 39,93) et l'Américain John Gregorek (3 : 40,42).

« Évidemment, j'avais l'or en tête, a reconnu Paulson. J'ai décidé d'accélérer à la fin du peloton et j'ai essayé de garder mon avance longtemps. J'ai vu une ouverture et je me suis lancé.

"Dans les derniers mètres avant le fil d'arrivée, je croyais que la victoire était dans la poche, mais je n'ai pas réussi à maintenir mon avance dans les 30 derniers mètres. Je suis un peu déçu, mais je suis très heureux d'avoir remporté une médaille. »

Newman, de Delaware, en Ontario, qui a amorcé les Jeux avec deux records canadiens en poche, a terminé au troisième rang grâce à un saut de 5,55 m. Seules l'Américaine Kathryn Nageotte (4,70) et la Cubaine Silva Rodriguez (4,75) ont fait mieux.

« Il y avait beaucoup de vent, alors je crois que les filles ont ajusté leurs stratégies, a expliqué l'Ontarienne. Nous avons apporté notre literie du village des athlètes et nous nous sommes emmitouflés dans nos couvertures et nos draps, alors c'était bien. Je crois que les Canadiens sont habitués au froid alors ce n'était pas si mal. »

Plus tôt, Larissa Werbicki et Jessie Loutit ont remporté la première médaille canadienne en aviron des Jeux panaméricains de 2019 avec une deuxième place en couple sans barreur féminin, jeudi.

Werbicki, de Saskatoon, et Loutit, de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, ont terminé en sept minutes 36,06 secondes, derrière les Chiliennes Melita Abraham et Antonia Abraham (7 : 31,44). Le Mexique a fini troisième en 7 : 46,04.

« Nous avons ajusté notre plan de course pour aller un peu plus vite au départ parce que nous savions que les Chiliens avaient un départ rapide, a mentionné Werbicki. Nous avons pris un départ un peu plus agressif et nous nous sommes retrouvées à la deuxième place après le 1000. Nous étions relaxes à compter de ce point-là. »

Cette médaille est la première à l'international pour Loutit. Werbicki a remporté l'argent aux Mondiaux juniors de 2014 et le bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2014.

Luc Brodeur, de St. Catharines, en Ontario, et Graham Peeters, d'Omemee, en Ontario, ont terminé sixièmes du double en couple chez les hommes lors de leur première compétition senior.

Brodeur et Peeters ont atteint la finale A après avoir remporté leur repêchage en double masculin mardi avec un temps de 6 : 2677.

Layla Balooch, de Burnaby, C. -B., et Shannon Kennedy, de Toronto, ont terminé sixièmes de la finale du deux de couple féminin.

WATER POLO

Le Canada s'est qualifié pour les demi-finales féminines avec une victoire de 22-3 contre le Venezuela. La Montréalaise Krystina Alogbo a inscrit cinq buts. Le Canada affrontera le Brésil en demi-finale vendredi.

ESCRIME

L'Argentine a battu le Canada 45-23 en quarts de finale par épée masculine.

Les dames ont dû se contenter de l'argent après s'être inclinées 45-39 face aux États-Unis en finale.

LUTTE

Jade Parsons de Orillia, en Ontario, a décroché la médaille de bronze lors de l'épreuve féminine des 53 kilogrammes, battant Luisa Valverde 6-3. Parsons s'est greffée à l'équipe canadienne après que Diana Weicker eut déclaré forfait en raison d'une blessure.

GOLF

Mary Parsons de Delta, en Colombie-Britannique, s'est emparé du premier rang après la première ronde du tournoi de golf féminin. Elle a remis une carte de 68 (moins-3). La Québécoise Brigitte Thibault, de Rosemère, a disputé une ronde de 74 (plus-3).

Chez les hommes, Austin Connelly, qui possède la double nationalité (canadienne et américaine), a amorcé le tournoi avec un pointage de 69 (moins-2), soit cinq coups derrière Fabrizio Zanotti du Paraguay. Le Québécois Joey Savoie, de La Prairie, a débuté avec une carte de 70 (moins-1).

HOCKEY SUR GAZON

L'équipe masculine s'est taillée une place en finale au hockey sur gazon en disposant du Chili 3-2. Le Canada devra par la suite se mesurer à l'Argentine samedi pour avoir la chance de mettre la main sur l'or et son laissez-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.