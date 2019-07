 Traverser la frontière avec son arsenal anti-ours 

Il y a quelques semaines, une maman ourse et ses deux petits sont devenus tellement effrontés que les autorités du New Hampshire ont dû fermer une série d'emplacements de camping le long d'une route isolée.

La situation est différente pour le vaporisateur chasse-ours : on peut l'apporter si on veut affronter les sentiers américains.

« On ne peut pas entrer aux États-Unis avec des cartouches anti-ours », déclare Kristoffer Grogan, du Service des douanes et de la protection des frontières au département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Le cas du vaporisateur chasse-ours (ou bear spray, dans la langue de John Muir) et du lanceur de cartouches anti-ours (bear bangers) est un peu plus complexe : peut-on allègrement traverser les frontières avec un arsenal anti-ours dans son sac à dos ?

En pratique, ces limites ne touchent pas le vaporisateur anti-ours parce que, généralement, la concentration en OC tourne autour de 1 % pour ce produit. Le Wisconsin limite l'importation de vaporisateurs contenant plus de 10 % d'OC, alors qu'on parle de 18 % pour le Michigan. Il n'y a pas de restriction de ce type pour l'État de New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine.

La situation générale est semblable pour le Canada : on ne peut pas importer le type de vaporisateur de poivre de Cayenne qui vise à neutraliser quelqu'un. Ce vaporisateur est considéré comme une arme prohibée, indique Jacqueline Roby. Comme le vaporisateur chasse-ours a une moins grande concentration d'OC, il ne s'agit pas d'une arme prohibée.

« Le répulsif à ours qui se vend dans les magasins de chasse et de plein air doit porter une étiquette originale très claire du fabricant d'oindiquant que c'est du répulsif à ours, fait savoir Mme Roby. Mais il faut que le voyageur le déclare à la frontière afin que les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada puissent en juger. »

En passant, si le vaporisateur chasse-ours est accepté dans les parcs canadiens (il est même recommandé dans plusieurs parcs de l'ouest du pays), les cartouches anti-ours ne passent pas.

Il faut également se rappeler qu'il est impossible de transporter du vaporisateur chasse-ours et des cartouches anti-ours à bord des avions, que ce soit en bagage de cabine ou en bagage enregistré. Cela peut jouer à l'avantage du randonneur. En effet, les gens qui reviennent d'une longue randonnée dans l'arrière-pays et qui n'ont pas eu besoin de déclencher leur vaporisateur vont souvent laisser celui-ci dans leur auberge de jeunesse ou leur bed and breakfast. Les randonneurs qui suivent peuvent ainsi bénéficier d'un beau vaporisateur totalement gratuit (pourvu qu'on ne passe pas la date de péremption).

Dans des communautés nordiques, comme Whitehorse, des boutiques de plein air vont parfois accepter les vaporisateurs chasse-ours et les cartouches de carburant entamés pour les remettre aux troupes scoutes locales. C'est une pratique qu'on pourrait généraliser.

Le chiffre de la semaine

6 jours, 23 heures, 45 minutes

C'est le record établi au début du mois par les Américains Michael Jock et Lukas Wear pour gravir les 46 sommets de plus de 4000 pieds en pleine autonomie.